اليوم السابع
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فتوى جديدة لمسلمى روسيا بشأن رمضان المقبل.. تعرف عليها

الأربعاء، 08 أبريل 2020 02:09 م
فتوى جديدة لمسلمى روسيا بشأن رمضان المقبل.. تعرف عليها جامع - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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دعا مجلس علماء مسلمي روسيا في فتوى أصدرها، إلى إقامة صلاة التراويح في المنازل خلال شهر رمضان المقبل، دون خرق نظام العزلة الذاتية، ودون التوجه للمساجد لصلاة الجماعة.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، عطلة عامة مدفوعة الآجر في روسيا حتى نهاية شهر أبريل الجاري بسبب التخوف من تفشي فيروس كورونا. وطلب من السكان البقاء في منازلهم والالتزام بنظام العزل الذاتي.

وحسب موقع روسيا اليوم تقول الفتوى "في ظل هذه الظروف الراهنة، من غير المقبول انتهاك الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمنع انتشار الفيروس التاجي بين السكان. مسترشدين بمتطلبات الفطرة السليمة ومع مراعاة متطلبات القانون، قرر أعضاء مجلس العلماء أنه لا يمكن أداء صلاة التراويح إلا في المنزل".

وخلال شهر رمضان، بالإضافة إلى الصلوات الخمس المعتادة، يتم أداء صلاة إضافية (التراويح) كل ليلة، وعادة بعد وقت قصير من صلاة المغرب الخامسة.

وتخلص الفتوى للقول:"وهكذا، في المساجد والمصليات الهيكلية التابعة لمجلس العلماء، لن يتم أداء هذه الصلاة في شكل جماعي. وقرار إقامة صلاة التراويح في المنازل يظل ساريا حتى 23 مايو من هذا العام، أو حتى اتخاذ قرار آخر".

 

 


روسيا

شهر رمضان

كورونا

بوتين

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