صور.. فض 30 سوقا بقرى ومدن الشرقية للوقاية من فيروس كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

شنت مراكز ومدن وأحياء بالشرقية، بالتنسيق مع قوات الأمن حملاتها اليومية منذ الصباح الباكر لفض الأسواق الأسبوعية والسويقات العشوائية ومطاردة الباعة الجائلين لمنع تجمع المواطنين والحد من الإصابة بفيروس كورونا، تنفيذًا لتكليفات المحافظ الدكتور ممدوح غراب، باستمرار الحملات المكبرة لفض الأسواق والاهتمام بأعمال النظافة والتطهير بالأسواق والسويقات العشوائية بعد بفضها حفاظا على البيئة وصحة المواطنين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير بفض أسواق "سوق الأربعاء بالمدينة، الغابة المحطة، السواقى، هربيط" وفض تجهيزات سوق أولاد موسى ليوم الخميس.

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بفض أسواق اليوم الأربعاء، بمركز ومدينة فاقوس بفض سوق الغزالى بالوحدة المحلية بالغزالى كما تم المرور والتأكد من خلو منطقة سوق قرية الكيلانية بالوحدة المحلية بالصوالح من الباعة تماما والتزام التجار بمنع إقامة السوق .

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بفض سوق بنى عامر لمنع تجمعات المواطنين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بفض سوق طحا المرج وسوق ديرب السوق التابعين للوحدة المحلية بصافور كما تم فض سوق اسبوعي بقرية الصانية التابع للوحدة المحلية بجميزة بني عمرو.

وقامت رئاسة مركز ومدينة صان الحجر اليوم الأربعاء بفض بعض التجمعات من الباعة الجائلين من شوارع المدينة، قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بفض الأسواق بالقرى والوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز فتم فض سويق كشيك التابعة للوحدة المحلية بالصوه وفض سويقه طويحر التابعة للوحدة المحلية بطويحر.

وقامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بفض سوق عشوائى بالوحدة المحلية بشيط الهوى.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بفض سويقتي بني حسن والتابعة للوحدة المحلية ببني حسن وسويقة الصوفية التابعة للوحدة المحلية بالصوفية.

وقامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بفض السوق بالوحدة المحلية بالصحافة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بفض سويقة بناحية الملكيين البحرية التابعة للوحدة المحلية بسماكين الغرب كما تم فض سوق الاربعاء بقرية الحجازية التابعة للوحدة المحلية بسماكين الغرب نطاق رئاسة مركز ومدينة الحسينية

وفى مركز ومدينة الإبراهيمية تم تعيين حراسه ليليه قبل اقامة الاسواق من قبل مركز الشرطة حتى لا توجد فرصة لإقامة الأسواق.

وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدات المحاية بفض السوق بالوحدة المحلية بسنهوا.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بمنع بعض الباعة الجائلين لإقامه سويقه اليوم بشوارع مدينه بلبيس وتم فض تلك السويقة ومنع التجمع كما تم فض سويقه ميت حمل بالوحدة المحلية بالعدلية وفض سويقه الأربعاء بالوحدة المحلية بانشاص الرمل.

كما شهدت شوارع مدينة القنايات حالة من الالتزام من المواطنين والتجار بعدم إقامة الأسواق أو السويقات العشوائية.

جانب من فض الأسواق

جانب من فض الأسواق

جانب من فض الأسواق

جانب من فض الأسواق