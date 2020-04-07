اليوم السابع
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وفاة طفلة غير مكتملة الولادة من أم مصابة بفيروس كورونا بمستشفى العجمى

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:16 م
وفاة طفلة غير مكتملة الولادة من أم مصابة بفيروس كورونا بمستشفى العجمى طفلة
الإسكندرية جاكلين منير

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شهدت مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية، اليوم وفاة طفلة بعد ولادتها بشكل غير مكتمل من أم مصابة بفيروس كورونا، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان مستشفى العجمى النموذجى، مقر الحجر الصحى بالإسكندرية، قد أعلن شفاء وخروج أصغر طفلة مصابة بفيروس كورونا، وهى الطفلة "ليمار" التى تبلغ من العمر 9 أعوام، وقامت إدارة المستشفى وفريق الأطباء والتمريض بالاحتفال بها وبشفائها، مع والدتها والتى تقدمت بالشكر إلى إدارة المستشفى على رعايتهم الطبية والنفسية لها ولابنتها، وتنظيم حفل عيد ميلاد و"تورتة" للطفلة الصغيرة، فيما ناشدت الأم المواطنين بالالتزام بتعليمات الإجراءات الاحترازية وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى

وتقدمت والدة الطفل بالشكر إلى إدارة المستشفى، مؤكدة على أنهم فوجئوا بتنظيم هذا الاحتفال الذى أدخل السعادة على قلوبنا، كما تقدمت بالشكر إلى إدارة المستشفى وفريق الأطباء والتمريض على الرعاية الصحية والنفسية المقدمة لهم داخل المستشفى"

من جانبها، أكدت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية "مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا"، أنه حتى الآن، قد تم خروج 44 حالة بعد تماثلهم للشفاء من المرض

وأكدت مدير مستشفى العجمى النموذجى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جميع فريق العمل الطبى والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبى والتفانى فى معالجة المصابين، وقالت: " نشعر بسعادة كبرى عند تماثل إحدى الحالات للشفاء وخروجها بعد التعافى"، مضيفة أنه تم تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية ضمن مستشفيات العزل بالجمهورية تحت رعاية وزارة الصحة، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت إنه يتم الاحتفال بكل حالة تخرج من المستشفى تعبيرا عن السعادة بحالات الشفاء، مشيدة بدور الجهات المعنية الأخرى فى التشجيع ورفع الروح المعنوية للأطقم الطبية داخل المستشفى، وبالتعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وتعد مستشفى العجمى النموذجى، "مستشفى الحجر الصحى بالإسكندرية"، هى خط الدفاع الأول عن الإسكندرية ضد فيروس كورونا، حيث تم تخصيص المستشفى من قبل وزارة الصحة لتكون المستشفى الخاص باستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، بعد أن تم تجهيزها بكافة الأجهزة الطبية الحديثة للتعامل مع هذا الفيروس، وسجلت المستشفى مؤخرا ارتفاع معدلات الشفاء بها، حتى بلغت حالات الشفاء 44حالة حتى الآن، حيث ترتفع معدلات الشفاء يوما بعد يوم، ويتم خروج حالة أو أكثر يوميا من المستشفى بعد التعافى والشفاء من المرض.


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