اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كورونا × صور.. القوات الكندية تستعد لمحاربة الفيروس.. وهيئات التدريس تجمع كمامات في يايوان

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:00 ص
كورونا × صور.. القوات الكندية تستعد لمحاربة الفيروس.. وهيئات التدريس تجمع كمامات في يايوان كورونا
كتب كامل كامل – تصوير رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد، اليوم الاثنين، تطورات جديدة مسيرة فيروس كورونا القاتل "كوفيد _19" ، وتنوع طرق المواجهة دوليا بعدما تخطى عدد الضحايا 60 ألف شخص ، تعدت الإصابات مليون و100 ألف حالة، وبحسب صور أبرزتها وكالات الأنباء حول العالم، هناك محطات هامة فى هذه المواجهة اليوم ، وينشر "اليوم السابع" ملخصًا لأبرز الصور عن الوباء خلال الساعات الماضية .

حيث قام أعضاء هيئة التدريس يجمعون الأقنعة الجراحية من خط إنتاج في تاويوان، بينما الرئيس البرازيلي يلمح بالقرب من جندي في الجيش البرازيلي أثناء مغادرته قصر ألفورادا وسط تفشي كورونا، فيما تستعد-القوات-الكندية-لمحاربة-COVID-19-إذا-طلبت-الحكومة-ذلك، بينما استراحة في بريطاينا لهيئة التمريض لمواجهة كورونا، وأخيرا أشخاص يمشون لعبور الحدود البولندية الأوكرانية بعد تفشي فيروس كورونا.

 

استراحة
استراحة

 

استراحة-فى-بريطاينا-لمواجهة-كورونا-(2)
استراحة-فى-بريطاينا-لمواجهة-كورونا-(2)

 

استراحة-فى-بريطاينا-لمواجهة-كورونا
استراحة-فى-بريطاينا-لمواجهة-كورونا

 

استراحة-من-أجل-مواصلة-العمل
استراحة-من-أجل-مواصلة-العمل

 

أشخاص-يمشون-لعبور-الحدود-البولندية-الأوكرانية-بعد-تفشي-مرض-فيروس-كورونا-(COVID-19)-عند-معبر-دوروشوسك
أشخاص-يمشون-لعبور-الحدود-البولندية-الأوكرانية-بعد-تفشي-مرض-فيروس-كورونا-(COVID-19)-عند-معبر-دوروشوسك

 

أعضاء-هيئة-التدريس-يجمعون-الأقنعة-الجراحية-من-خط-إنتاج-في-مصنع-في-تاويوان
أعضاء-هيئة-التدريس-يجمعون-الأقنعة-الجراحية-من-خط-إنتاج-في-مصنع-في-تاويوان

 

الرئيس-البرازيلي-يير-بولسونارو-يلمح-بالقرب-من-جندي-في-الجيش-البرازيلي-أثناء-مغادرته-قصر-ألفورادا-،-وسط-تفشي-مرض-فيروس-كورونا-(COVID-19)
الرئيس-البرازيلي-يير-بولسونارو-يلمح-بالقرب-من-جندي-في-الجيش-البرازيلي-أثناء-مغادرته-قصر-ألفورادا-،-وسط-تفشي-مرض-فيروس-كورونا-(COVID-19)

 

تستعد-القوات-الكندية-لمحاربة-COVID-19-إذا-طلبت-الحكومة-ذلك.
تستعد-القوات-الكندية-لمحاربة-COVID-19-إذا-طلبت-الحكومة-ذلك.

 


كورونا

فيروس كورونا

الرئيس البرازيلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التليفزيون هذا المساء.. أمين عام اتحاد الجامعات العربية: مستمرون فى الأبحاث حتى نجد علاج كورونا.. طارق شوقى: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها.. وزير التعليم العالى: 75% من الطلاب يجيدون التواصل "أون لاين"

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:55 ص

نجوم كرة القدم مع كورونا.. وفاة والدة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أحدث الضحايا.. شفاء حارسي برشلونة وريال مدريد السابقين بعد معاناة مع الوباء.. واكتشاف أول إصابة فى دورى الدرجة الثانية الإيطالى

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:51 ص

راغب علامة يكشف كواليس أغنية "انتوا الأمل" لمؤازرة الجيش الأبيض فى مواجهة كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:35 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"غرفة بكل محافظة للتكفين".. مطالب برلمانية بتنفيذ إجراءات دفن وفيات كورونا

"غرفة بكل محافظة للتكفين".. مطالب برلمانية بتنفيذ إجراءات دفن وفيات كورونا

وزير الكهرباء: تطبيق برنامج "القراءة الموحد" للقضاء على مشاكل الفواتير

وزير الكهرباء: تطبيق برنامج "القراءة الموحد" للقضاء على مشاكل الفواتير

بسبب الظروف الاستثنائية.. إقامة صلاة الغائب على روح رجل الأعمال منصور الجمال عقب صلاة الظهر

بسبب الظروف الاستثنائية.. إقامة صلاة الغائب على روح رجل الأعمال منصور الجمال عقب صلاة الظهر

5 خطوات تساعدك فى الحصول على ميراثك الشرعى بالقانون

5 خطوات تساعدك فى الحصول على ميراثك الشرعى بالقانون

ترامب يهاجم الصحفيين حول عدم وجود اختبارات فى المستشفيات: إعلام غير عادل

ترامب يهاجم الصحفيين حول عدم وجود اختبارات فى المستشفيات: إعلام غير عادل

الزراعة: 6 فوائد للسمسم.. ونتوقع زيادة المساحات المنزرعة لـ70 ألف فدان

الزراعة: 6 فوائد للسمسم.. ونتوقع زيادة المساحات المنزرعة لـ70 ألف فدان

6 ضوابط لـ"الأعلى للإعلام" لتنظيم عمل البرامج الدينية

6 ضوابط لـ"الأعلى للإعلام" لتنظيم عمل البرامج الدينية

وزيرة التخطيط: 3.8 مليار جنيه استثمارات إضافية لقطاع الصحة لمواجهة أزمة كورونا

وزيرة التخطيط: 3.8 مليار جنيه استثمارات إضافية لقطاع الصحة لمواجهة أزمة كورونا

وزير الأوقاف: إنهاء خدمة من يفتح المساجد للصلاة والعزاء أو لعقد القران

وزير الأوقاف: إنهاء خدمة من يفتح المساجد للصلاة والعزاء أو لعقد القران

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة واحذروا تخفيف الملابس

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة واحذروا تخفيف الملابس

الرى: إعلان الطوارىء القصوى بالمحافظات لاستقبال موسم الصيف

الرى: إعلان الطوارىء القصوى بالمحافظات لاستقبال موسم الصيف

6 حالات يطبق معها قانون "جرائم الإنترنت" على غير المصريين

6 حالات يطبق معها قانون "جرائم الإنترنت" على غير المصريين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة