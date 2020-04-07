كورونا × صور.. القوات الكندية تستعد لمحاربة الفيروس.. وهيئات التدريس تجمع كمامات في يايوان

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شهد، اليوم الاثنين، تطورات جديدة مسيرة فيروس كورونا القاتل "كوفيد _19" ، وتنوع طرق المواجهة دوليا بعدما تخطى عدد الضحايا 60 ألف شخص ، تعدت الإصابات مليون و100 ألف حالة، وبحسب صور أبرزتها وكالات الأنباء حول العالم، هناك محطات هامة فى هذه المواجهة اليوم ، وينشر "اليوم السابع" ملخصًا لأبرز الصور عن الوباء خلال الساعات الماضية .

حيث قام أعضاء هيئة التدريس يجمعون الأقنعة الجراحية من خط إنتاج في تاويوان، بينما الرئيس البرازيلي يلمح بالقرب من جندي في الجيش البرازيلي أثناء مغادرته قصر ألفورادا وسط تفشي كورونا، فيما تستعد-القوات-الكندية-لمحاربة-COVID-19-إذا-طلبت-الحكومة-ذلك، بينما استراحة في بريطاينا لهيئة التمريض لمواجهة كورونا، وأخيرا أشخاص يمشون لعبور الحدود البولندية الأوكرانية بعد تفشي فيروس كورونا.



استراحة



استراحة-فى-بريطاينا-لمواجهة-كورونا-(2)



استراحة-فى-بريطاينا-لمواجهة-كورونا



استراحة-من-أجل-مواصلة-العمل



أشخاص-يمشون-لعبور-الحدود-البولندية-الأوكرانية-بعد-تفشي-مرض-فيروس-كورونا-(COVID-19)-عند-معبر-دوروشوسك



أعضاء-هيئة-التدريس-يجمعون-الأقنعة-الجراحية-من-خط-إنتاج-في-مصنع-في-تاويوان



الرئيس-البرازيلي-يير-بولسونارو-يلمح-بالقرب-من-جندي-في-الجيش-البرازيلي-أثناء-مغادرته-قصر-ألفورادا-،-وسط-تفشي-مرض-فيروس-كورونا-(COVID-19)