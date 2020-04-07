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بن زايد: "نثمن جهود التمريض والأطباء فى مكافحة كورونا والبشرية مدينة لكم"

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 07:55 م
بن زايد: "نثمن جهود التمريض والأطباء فى مكافحة كورونا والبشرية مدينة لكم" الشيخ محمد بن زايد
ريهام عبد الله

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وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، التحية للأطقم الطبية فى اليوم العالمى للصحة، مؤكدا أنهم يتفانون فى ظروف استثنائية صعبة لضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية وحماية مجتمعاتهم من خطر الأمراض.

وقال الشيخ محمد بن زايد فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"في يوم الصحة العالمي نحيي العاملين في هذا المجال الحيوي الذين يتفانون في ظروف استثنائية صعبة لضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية وحماية مجتمعاتهم من خطر الأمراض والأوبئة..نثمن جهود كوادر التمريض والأطباء على الخط الأمامي في مكافحة فيروس كورونا..البشرية كلها معكم ومدينة لكم".

محمد بن زايد
محمد بن زايد

 

وفى سياق متصل، سلطت جائحة كوفيد-19، الضوء على أهمية العاملين فى مجال الصحة على الصعيد العالمى.

وسلطت منظمة الصحة العالمية الضوء، خلال عام 2020، على أهمية التمريض بمنظومة الصحة، إذ تشكل كوادر التمريض أكثر من نصف العاملين في مجال الصحة حول العالم، إذ تقدم خدمات حيوية تشمل النظام الصحي كاملا، وما زال الممرضون والممرضات، على مر التاريخ وحتى اليوم، في الخطوط الأمامية لمكافحة الأوبئة والجائحات التي تهدد صحة الناس في أنحاء المعمورة

كشف تقرير منظمة الصحة العالمية بالشراكة مع المجلس الدولي للممرضات، أن هناك اليوم أقل من 28 مليون ممرض وممرضة حول العالم، وفي الفترة بين عامي 2013 و2018، ازداد عدد العاملين في مجال التمريض بواقع 4.7 ملايين شخص.

فيما يواجه العالم نقص فى أعداد التمريض بواقع 5.9 ملايين ممرض وممرضة، حيث تتركز الفجوات الأكبر في بلدان أفريقيا وجنوب شرق آسيا وإقليم المنظمة لشرق المتوسط، بالإضافة إلى بعض مناطق أمريكا اللاتينية.

أكثر من 80 % من الممرضين والممرضات في العالم يعملون في بلدان تؤوي نصف سكان العالم فقط، وأن واحدا من كل ثمانية ممرضين أو ممرضات يعملون خارج البلد الذي وُلدوا فيه أو تلقوا فيه تدريبهم، و لتفادي العجز العالمي في كادر التمريض، لابد من زيادة عدد خريجي التمريض بنسبة 8% سنويا.

 تشكل النساء حوالى 90 % من مجموع كادر التمريض، غير أن قلة منهن يتقلدن مناصب قيادية عليا في مجالهن، حيث يحتل الرجال معظم هذه المناصب

 


محمد بن زايد

كورونا نيوز

كورونا ميتر

الاطقم الطبية

الاطباء و اليوم العالمي للصحة

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