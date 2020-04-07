وأوضح برنان - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المكتب الإقليمى لشرق المتوسط اليوم- أن الأعداد فى الإقليم بلغت 77 ألف حالة إصابة موثقة، فيما بلغت معدلات الوفاة 4.3% وهي تقترب من النسب العالمية، لافتا إلى أن اتخاذ التدابير الاحترازية يساعد بشكل كبير في السيطرة على انتشار الفيروس.

وأضاف أن للحكومات دورا كبيرا في السيطرة على الأرقام باتخاذ التدبير اللازمة، مشيرا إلى ضرورة الاكتشاف والعلاج المبكر للحالات وحماية الأطقم الصحية، مطالبا المجتمعات والأفراد باتخاذ تدابير مثل التباعد الاجتماعي والتدابير المتعلقة بالتصرفات الشخصية.

بدوره، أكد الدكتور عوض مطرية مدير قسم النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة بإقليم شرق المتوسط، أن منظمة الصحة العالمية تسعى إلى تطبيق الصحة للجميع وبالجميع وذلك يتطلب عدة أولويات، مضيفا أن العاملين الصحييين في التغطية الصحية الشاملة يخاطرون بحياتهم أثناء عملهم كما أنهم يتتمتعون بخبرة عالية.

وأشار إلى أن تقرير حالة التمريض حول العالم يوضح أن هناك نقصا كبيرا في عدد التمريض خاصة في الإقليم مقارنة بعدد السكان.