الخارجية العراقية: 18 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا لعراقيين بدول العالم

أعلنت وزارة الخارجية العراقية تسجيل 18 إصابة جديدة و3 حالات وفاة لأبناء الجاليات العراقية فى العالم، وذلك حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية "نينا".
من جهتها أكدت السفارات العراقية فى هذه البلدان أنها تبذل أقصى جهدها فى متابعة أحوال المصابين، وتهيئة الرعاية الطبية.
الخارجية العراقية: 18 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا لعراقيين بدول العالمالثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:48 م
كورونا فى العراق
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية تسجيل 18 إصابة جديدة و3 حالات وفاة لأبناء الجاليات العراقية فى العالم، وذلك حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية "نينا".
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