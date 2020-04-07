اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:21 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف: خصم شهرين من بدلات إمام مسجد وإنهاء خدمة عامل لمخالفة تعليمات غلق المساجد

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 04:28 م
الأوقاف: خصم شهرين من بدلات إمام مسجد وإنهاء خدمة عامل لمخالفة تعليمات غلق المساجد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الأوقاف ورود مذكرة من مديرية أوقاف الجيزة تفيد قيام العامل "إبراهيم.خ" بفتح مسجد على بن أبى طالب - بقرية الزاوية التابعة لمركز أوسيم وأداء صلاة مغرب أول أمس الأحد جماعة بالمسجد ، مع تواجد العامل بالمسجد أثناء صلاة الجماعة.

وأكدت الوزارة أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرر إنهاء خدمة العامل، مع التأكيد على إنهاء خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك ، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

كما قررت الوزارة خصم شهرين من جميع بدلات "ع.م" إمام مسجد بمديرية أوقاف الجيزة لتقصيره في أداء مهامه الوظيفية، وذلك بناء على مذكرة مديرية أوقاف الجيزة والتي أفادت بتخلفه عن متابعة غلق مسجده أمس الأحد، مع إنذاره بإنهاء خدمته إذا تكررت المخالفة .

وأكدت الوزارة على  ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان، وأن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعى ووطنى وإنسانى، وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وأنها جادة فى إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً فى المدة التى حددتها السلطة المختصة".

وكانت وزارة الأوقاف، قالت إنه نظرًا لتصاعد انتشار فيروس كورونا عالميا وكإجراء احترازى قررت وزارة الأوقاف تعليق كافة الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، حيث قررت سابقا حظر إقامة الموائد فى محيط المساجد أو ملحقاتها ، مؤكدة على حظر أى عمليات إفطار جماعى بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة .

كما خاطب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الجهة المختصة بوزارة الداخلية ومحافظة القاهرة بشأن عدم إقامة ملتقى الفكر الإسلامى بساحة مسجد الإمام الحسين "رضى الله عنه" هذا العام، وكذلك أى ملتقيات عامة بأى مديرية من المديريات فى الشهر الفضيل .


وزارة الأوقاف

الأوقاف

وقف امام مسجد

غلق المساجد

غرامه فتح المساجد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الأوقاف يوجه بعدم المساس بمستحقات العاملين بالمجموعة الوطنية للاستثمارات

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:24 م

"أوقاف الأقصر": فصل أى موظف يخالف قرارات غلق المساجد خلال فترة مواجهة كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:38 م

وزير الأوقاف يشكل مجموعة إدارة أزمة للتعامل مع آثار انتشار فيروس كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:15 م

الأوقاف: خطة لترشيد إنفاق الوزارة بأكثر من 200 مليون جنيه

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 01:16 م

وزير الأوقاف: إنهاء خدمة من يفتح المساجد للصلاة والعزاء أو لعقد القران

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 01:09 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إيران لـ 3872 حالة وتسجيل 62 ألف اصابة

ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إيران لـ 3872 حالة وتسجيل 62 ألف اصابة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة