الأوقاف: خصم شهرين من بدلات إمام مسجد وإنهاء خدمة عامل لمخالفة تعليمات غلق المساجد

كتب إسماعيل رفعت

أكدت وزارة الأوقاف ورود مذكرة من مديرية أوقاف الجيزة تفيد قيام العامل "إبراهيم.خ" بفتح مسجد على بن أبى طالب - بقرية الزاوية التابعة لمركز أوسيم وأداء صلاة مغرب أول أمس الأحد جماعة بالمسجد ، مع تواجد العامل بالمسجد أثناء صلاة الجماعة.

وأكدت الوزارة أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرر إنهاء خدمة العامل، مع التأكيد على إنهاء خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك ، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

كما قررت الوزارة خصم شهرين من جميع بدلات "ع.م" إمام مسجد بمديرية أوقاف الجيزة لتقصيره في أداء مهامه الوظيفية، وذلك بناء على مذكرة مديرية أوقاف الجيزة والتي أفادت بتخلفه عن متابعة غلق مسجده أمس الأحد، مع إنذاره بإنهاء خدمته إذا تكررت المخالفة .

وأكدت الوزارة على ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان، وأن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعى ووطنى وإنسانى، وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وأنها جادة فى إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً فى المدة التى حددتها السلطة المختصة".

وكانت وزارة الأوقاف، قالت إنه نظرًا لتصاعد انتشار فيروس كورونا عالميا وكإجراء احترازى قررت وزارة الأوقاف تعليق كافة الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، حيث قررت سابقا حظر إقامة الموائد فى محيط المساجد أو ملحقاتها ، مؤكدة على حظر أى عمليات إفطار جماعى بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة .

كما خاطب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الجهة المختصة بوزارة الداخلية ومحافظة القاهرة بشأن عدم إقامة ملتقى الفكر الإسلامى بساحة مسجد الإمام الحسين "رضى الله عنه" هذا العام، وكذلك أى ملتقيات عامة بأى مديرية من المديريات فى الشهر الفضيل .