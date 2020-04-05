اليوم السابع
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وزير السياحة يشرف على عملية تعقيم مناطق الجذب السياحى.. فيديو وصور

الأحد، 05 أبريل 2020 05:28 م
وزير السياحة يشرف على عملية تعقيم مناطق الجذب السياحى.. فيديو وصور وزير السياحة
كتب آسر أحمد

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حرص الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، على الإشراف على عملية التطهير والتعقيم التى نفذتها الحكومة فى مناطق الجذب السياحى التى تضم الفنادق السياحية والمنتجعات والمطاعم والمتاحف والمواقع الأثرية، لتكون على استعداد تام لاستقبال السائحين والزوار بعد انتهاء الأزمة الصحية العالمية الحالية التى سببها فيروس كورونا المستجد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نبذل جهودا كبيرة لتعقيم وتطهير جميع مناطق الجذب السياحي، من فنادق ومنتجعات ومطاعم ومتاحف ومواقع اثرية لتكون مستعدة لاستقبال الزائرين في اقرب وقت . وبينما نحن نعتني بتراث البشرية، حافظوا على انفسكم وأحبائكم. معاً، سنتغلب على هذا الفيروس. #خليك في البيت #احمي نفسك #احمي بلدك We are deploying great efforts to sanitize and disinfect all touristic attractions; hotels, resorts, restaurants, museums and archeological sites, to be ready to welcome you soon. And while we are working hard to take care of the heritage of humanity, please take care of yourselves and your loved ones. #Stayhome, #Staysafe... United together, we’ll defeat the virus. #Egypt #ExperienceEgyptSoon #TravelTomorrow

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ونشر وزير السياحة والآثار مقطع فيديو من مشاركته فى عملية التعقيم التى شملت الكثير من الفنادق السياحية وعددا من الأماكن السياحية منها منطقة الأهرامات وأبو الهول، التى قام بها عدد كبير من المتخصصين فى مجال التعقيم.

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وكتب الدكتور خالد العناني عبر الفيديو الذي نشره عبر إنستجرام "نبذل جهودا كبيرة لتعقيم وتطهير جميع مناطق الجذب السياحى، من فنادق ومنتجعات ومطاعم ومتاحف ومواقع أثرية لتكون مستعدة لاستقبال الزائرين فى أقرب وقت، وبينما نحن نعتنى بتراث البشرية، حافظوا على أنفسكم وأحبائكم، معاً سنتغلب على هذا الفيروس، خليك فى البيت، احمي نفسك، احمى بلدك".

وفى سياق آخر أعلنت وزارة السياحة والآثار أنه تم تفعيل خط ساخن أمس السبت لتلقي آراء وشكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي من خلال الرقم 19654 ، وذلك بالتعاون مع أحد الشركات التابعة لوزارة الاتصالات طبقا للاتفاق المبرم بين وزيري السياحة والآثار، و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اجتماعهما أواخر الاسبوع الماضي.

ويأتى ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار للحفاظ على حقوق العاملين بالقطاع السياحي والعمل على دعم قطاع السياحة والآثار تقنياً، كما سيتم لأول مرة تفعيل خط ساخن لتلقي استفسارات السائحين ومقترحاتهم، وذلك قبيل عودة الحركة السياحية مرة أخرى.


خالد العنانى

خالد العناني

وزير السياحة والأثار

وزير السياحة المصرى

تعقيم المناطق الأثرية

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