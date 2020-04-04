اليوم السابع
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السياحة والآثار تخصص خطا ساخنا لتلقى شكاوى العاملين بالقطاع السياحى

السبت، 04 أبريل 2020 01:29 م
السياحة والآثار تخصص خطا ساخنا لتلقى شكاوى العاملين بالقطاع السياحى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار
كتبت آمال رسلان 

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أعلنت وزارة السياحة والاثار أنه تم تفعيل خط ساخن صباح اليوم السبت لتلقي آراء وشكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي من خلال الرقم 19654 ، وذلك بالتعاون مع أحد الشركات التابعة لوزارة الاتصالات طبقا للاتفاق المبرم بين وزيري السياحة والآثار، و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اجتماعهما أواخر الاسبوع الماضي.

ويأتى ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار للحفاظ على حقوق العاملين بالقطاع السياحي والعمل على دعم قطاع السياحة والآثار تقنياً، كما سيتم لأول مرة تفعيل خط ساخن لتلقي استفسارات السائحين ومقترحاتهم، وذلك قبيل عودة الحركة السياحية مرة أخرى.

 

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن خدمة الخط الساخن لتلقي شكاوى العاملين سوف تستقبل شكاوى العاملين بالقطاع السياحي طوال أيام الأسبوع وفي العطلات والأعياد الرسمية من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً، وسوف يتم اتخاذ جميع البيانات الخاصة بالمتصل ومعرفة تفاصيل شكواه او استفساراته لعرضها على القطاع المختص بالوزارة والتحقيق فيها والوصول إلى الحل المناسب، مشيرا إلى أن العاملين على الخط سوف يعاودون الاتصال بالمشتكي بالحل ومصير شكواه.

 

 

وأكد العاصي، على أن هذا الخط يعد بمثابه منفذ وآلية تواصل سريعة وبسيطة مع العاملين بالقطاع السياحي ليتم الاستماع إلى أفكارهم وآرائهم وشكواهم.

 

واكد وزير السياحة والآثار علي حرص الوزارة علي الحفاظ علي مصلحة العاملين بالقطاع السياحي موجها بضرورة الالتزام بصرف جميع مستحقاتهم بصفة منتظمة، ومؤكدا علي ان الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة تجاه من يتعسف مع أيٍ من العاملين بالقطاع.

 

وأكد حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية ووكالات السفر أن الغرفة تبحث بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية وضع خطة تحظى بدعم حكومى للحفاظ على العمالة المتواجدة حاليا فى الفنادق والشركات والقطاع بالكامل، ونحميها من التسرب لان العمالة المدربة هى عصب القطاع.

 


السياحة

كورونا

العاملين بالسياحة

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