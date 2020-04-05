اليوم السابع
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ميناء الإسكندرية: تصدير 38 ألف طن بضائع واستيراد 85 ألف خلال 24 ساعة

الأحد، 05 أبريل 2020 01:36 م
ميناء الإسكندرية: تصدير 38 ألف طن بضائع واستيراد 85 ألف خلال 24 ساعة ميناء الإسكندرية
كتب رضا حبيشى

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قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندريه أن الميناء  يشهد نشاطا علي مدار ال 24 ساعة دون توقف حيث تستمر حركة العمل الطبيعية بمركز عمليات الميناء ، وأعمال الشحن والتفريغ ، وحركة السفن والشاحنات والقطع البحرية ، وحركة البضائع ، ومراقبة الساحات ، والنظام الإلكتروني ، وتأمين الأفراد والمنشآت.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أن عدد السفن العاملة بالميناء بلغ  39 سفينة، حيث وصلت 12 سفينة وسافرت 17 سفينة وتواجد بالمخطاف الخارجي 26 سفينة ، وبالمخطاف الداخلي 8 سفن ، وبلغ إجمالي البضائع الصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 38 ألف طن، أهمها البصل والبطاطس ، وبلغ إجمالي البضائع الواردة 85 ألف طن أهمها القمح والمواد البترولية ، وبلغ عدد الحاويات الصادر 506 حاوية مكافئة ، وعدد الحاويات الواردة 856 حاوية مكافئة ، وتم دخول وخروج 7201 شاحنة عامة من وإلي الميناء  .


ووجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة  كل الجهات المعنية بالميناء للقيام بأعمال تعقيم وتطهير الأماكن العامة ، والمخازن ، والساحات والأرصفة ، والمباني ، والسفن والوحدات البحرية ، والاسطح والبضائع ، والمعدات ، وسيارات ركوب العاملين ، ومكاتبهم ، ومعداتهم وذلك علي مدار الساعة لضمان عدم انتشار الأمراض والأوبئة أو مرورها عبر الميناء ، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين .

يأتي ذلك فيما تستمر حركة العمل الطبيعية بالمركز المطور للجمارك بميناء الإسكندرية ، بعد أن تم إخلاء المبنى أمس لتطهيره وتعقيمه ضمن خطة الميناء لتطهير وتعقيم المبانى والساحات والشاحنات والسفن والبضائع وسيارات ركوب العاملين حيث تقوم إدارة الحماية المدنية التابعة للإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى  والشركات المختصة بتطهير وتعقيم هذه الأماكن يومياً على مدار الساعه ، وذلك فى إطار تنسيق الجهات المعنية بالميناء لإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد .

 

 


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