روبى برنسيس.. كيف أصبحت سفينة سياحية سبب 10% من إصابات كورونا بأستراليا

كتبت رباب فتحى

قال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، اليوم الأحد، إن تحقيقا جنائيا سيبدأ فى التعامل الكارثى مع سفينة روبى برنسيس السياحية التى أصبحت أكبر مصدر لحالات كورونا كوفيد 19 فى أستراليا، وفقا لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.

وأعلن المفوض مايك فولر هذه الخطوة، حيث تم الكشف عن وفاة أربعة ركاب آخرين من السفينة المنكوبة، ليصل العدد الإجمالى إلى 11، وهو ما يمثل أكثر من 30% من جميع حالات الوفاة الأسترالية جراء كوفيد 19.

كانت روبي برنسيس محور الانتقادات الشديدة منذ أن سمح لركابها البالغ عددهم 2700 نزل بالنزول بحرية في سيدني في 19 مارس ، على الرغم من أن الركاب على متن الطائرة يظهرون علامات على أمراض الجهاز التنفسي ، ويتم نقل البعض إلى المستشفى بأعراض تشبه أعراض كوفيد 19.

وقد أثبتت السفينة منذ ذلك الحين أنها مرتع للعدوى. تم تشخيص ما لا يقل عن 662 شخصًا مرتبطًا بالرحلة البحرية بـ كورونا ، أكثر من 10% من إجمالي الحالات فى أستراليا.

فى الأسابيع التى تلت إرساء السفن، ألقت هيئات الدولة والحكومة الفيدرالية اللوم، دون أن تتحمل أى وكالة مسؤولية التعامل مع السفن.

فى مؤتمر صحفي اليوم، ركز فولر تعليقاته على سلوك شركة Carnival Cruise .

وقال: "إن الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها الوصول إلى حقيقة ما إذا كانت قوانين الأمن البيولوجي الوطنية وقوانين الولايات لدينا قد تم خرقها هي من خلال تحقيق جنائي".

وتابع "كان السؤال الرئيسي الذي لا يزال دون إجابة ... هل كانت الشركة شفافة في سياق الظروف الصحية للمريض والطاقم الحقيقية ذات الصلة بـ كوفيد19؟

وأضاف "يبدو أن هناك تناقضات مطلقة بين المعلومات التي تقدمها كرنفال وما قد أراه هو المعيار للقوانين التي وضعتها الحكومة الفيدرالية وحكومة الولاية فيما يتعلق بحماية الأستراليين من السفن السياحية عندما بدأ الفيروس التاجي."

كما أشاد فولر بهيئة ميناء نيو ساوث ويلز لجهودها في الليلة السابقة على رسو السفينة.