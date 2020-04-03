فيديو.. ساعد من اجل منطقتك مسلم و مسيحي ايد وحدة ضد فيروس كرونا بعين شمس

أطلق عدد من شباب منطقة عين شمس مبادرة خيرية لمساعدة المتضررين من أزمة " فيروس كورونا " بعنوان ساعد من اجل منطقتك مسلم و مسيحي ايد وحدة وتوزيع سلع غذائية على جميع الأسر والعمالة غير المنتظمة التي تضررت من آثار القرارات الرسمية ضمن الإجراءات الاحترازية وجهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" .

ودشن المباردة عدد من الشباب ،و لاقت قبولا كبيرا من المواطنين ، والذين استطاعوا تجميع مئات الكراتين من المواد الغذائية والحبوب والاحتياجات الأساسية للمحتاجين

وقال احمد الاسواني صاحب المبادرة ل " اليوم السابع " كان لابد علينا جميعا ان نقف بجوار بعضنا البعض في ظل هذه الظروف الصعبة ونساعد كل من تضرر من أزمة فيروس كورونا واستقر الشباب على تخصيص أحد الأماكن بعين شمس لتجميع المساعدات العينية من السلع الغذائية من القادرين وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين وغير القادرين من الذين تأثرت دخولهم اليومية من قرارات مكافحة فيروس كورونا.