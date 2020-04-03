اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 08:33 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. ساعد من اجل منطقتك مسلم و مسيحي ايد وحدة ضد فيروس كرونا بعين شمس

الجمعة، 03 أبريل 2020 08:16 م
فيديو.. ساعد من اجل منطقتك مسلم و مسيحي ايد وحدة ضد فيروس كرونا بعين شمس ساعد من اجل منطقتك
كتب عزوز الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلق عدد من شباب منطقة عين شمس مبادرة خيرية لمساعدة المتضررين من أزمة " فيروس كورونا "  بعنوان ساعد من اجل منطقتك مسلم و مسيحي ايد وحدة وتوزيع سلع غذائية على جميع الأسر والعمالة غير المنتظمة التي تضررت من آثار القرارات الرسمية ضمن الإجراءات الاحترازية وجهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" .
 
ودشن المباردة عدد من الشباب ،و لاقت قبولا كبيرا من المواطنين ، والذين استطاعوا تجميع مئات الكراتين من المواد الغذائية  والحبوب والاحتياجات الأساسية للمحتاجين
 
وقال احمد الاسواني صاحب المبادرة ل " اليوم السابع "  كان لابد علينا جميعا ان نقف بجوار بعضنا البعض في ظل هذه الظروف الصعبة ونساعد كل من تضرر من أزمة فيروس كورونا واستقر الشباب على تخصيص أحد الأماكن بعين شمس لتجميع المساعدات  العينية من السلع الغذائية من القادرين وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين وغير القادرين من الذين تأثرت دخولهم اليومية من قرارات مكافحة فيروس كورونا.


فيروس

كورونا

‘مبادرة شبابية

عين شمس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فرنسا تسجل ارتفاعا قياسيا لوفيات كورونا فى اليوم بواقع 1120 حالة

فرنسا تسجل ارتفاعا قياسيا لوفيات كورونا فى اليوم بواقع 1120 حالة

ما هو باسبور الحصانة ضد فيروس كورونا فى المملكة المتحدة؟

ما هو باسبور الحصانة ضد فيروس كورونا فى المملكة المتحدة؟

وزير التعليم: امتحانات أولى وثانية ثانوى فى مايو المقبل ولن تتأثر بالحظر

وزير التعليم: امتحانات أولى وثانية ثانوى فى مايو المقبل ولن تتأثر بالحظر

مؤسس أمازون يتبرع بـ100 مليون دولار لإطعام المحتاجين فى أمريكا بسبب كورونا

مؤسس أمازون يتبرع بـ100 مليون دولار لإطعام المحتاجين فى أمريكا بسبب كورونا

بدء حظر التجول في البلاد لليوم العاشر وانتشار شرطي مكثف بالشوارع

بدء حظر التجول في البلاد لليوم العاشر وانتشار شرطي مكثف بالشوارع

لندن تؤجل اتمام صفقة انتقال أحمد فتحى لبيراميدز

لندن تؤجل اتمام صفقة انتقال أحمد فتحى لبيراميدز

بيانات جوجل: 50% تراجع فى الحركة بين المطاعم والمقاهى بمصر بسبب كورونا

بيانات جوجل: 50% تراجع فى الحركة بين المطاعم والمقاهى بمصر بسبب كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-4-2020

6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة