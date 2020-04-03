فرنسا تعلن ارتفاع وفيات كورونا فى المستشفيات ودور المسنين إلى 6507 حالة

رويترز

قال مسؤول وزارة الصحة الفرنسية، خلال مؤتمر صحفى اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا فى المستشفيات الفرنسية سجل ارتفاعا قياسيا جديدا إذ بلغ 588 فى يوم واحد ليصل العدد الإجمالى إلى 5091.

وذكر أنه بإضافة البيانات الجزئية لعدد المتوفين فى دور رعاية المسنين، يصبح العدد الإجمالى للوفيات بسبب المرض 6507 من 5387.





و قالت السلطات الفرنسية إن عدد الوفيات نتيجة الإصابة بوباء كورونا المتفشى فى البلاد منذ بداية ظهوره، تعدى الـ5000 شخص، بينهم أكثر من 800 شخص من دور رعاية المسنين.

وكانت فرنسا، قد أعلنت يوم أمس الخميس، عن أن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد فى دور المسنين بلغ أكثر من 884 وفاة، جاء ذلك بحسب شبكة سكاى نيوز الإخبارية، وفى وقت سابق قالت إدارة صحية إقليمية، إن 570 شخصا توفوا فى دور رعاية فى منطقة فى شرق فرنسا منذ بدء تفشى فيروس كورونا.

وأصبحت فرنسا رابع دولة على مستوى العالم يتجاوز فيها عدد الوفيات بسب الفيروس مستوى الأربعة آلاف، لكن ذلك لا يشمل من توفوا خارج المستشفيات.

وارتفعت أعداد الوفيات فى دور الرعاية مع تسجيل عشرات الحالات فى مختلف أرجاء البلاد. وأحجم المسؤولون عن ربط الوفيات بشكل مباشر بفيروس كورونا نظرا للسن والحالة الصحية للمتوفين.

والجدير بالذكر أن الدكتور أنطوان أشقر الطبيب المختص فى الأمراض الصدرية، كان قد اعلن اليوم الجمعة فى رد له على سؤال حول تزايد عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا فى فرنسا، "نحن فى الحجر الإجبارى منذ أكثر من أسبوعين، ننتظر بلوغ الذروة نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، وهذا راجع للحالات التى أصيبت قبل فرض الحجر"، مضيفا "أدعو الجميع إلى البقاء فى المنازل حتى تتمكن المستشفيات من التكفل بالمصابين"، و ذلك وفقا لما نشر على موقع "فرانس 24".