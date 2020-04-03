اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 08:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا تعلن ارتفاع وفيات كورونا فى المستشفيات ودور المسنين إلى 6507 حالة

الجمعة، 03 أبريل 2020 08:13 م
فرنسا تعلن ارتفاع وفيات كورونا فى المستشفيات ودور المسنين إلى 6507 حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسؤول وزارة الصحة الفرنسية، خلال مؤتمر صحفى اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا فى المستشفيات الفرنسية سجل ارتفاعا قياسيا جديدا إذ بلغ 588 فى يوم واحد ليصل العدد الإجمالى إلى 5091.

 

وذكر أنه بإضافة البيانات الجزئية لعدد المتوفين فى دور رعاية المسنين، يصبح العدد الإجمالى للوفيات بسبب المرض 6507 من 5387.


و قالت السلطات الفرنسية إن عدد الوفيات نتيجة الإصابة بوباء كورونا المتفشى فى البلاد منذ بداية ظهوره، تعدى الـ5000 شخص، بينهم أكثر من 800 شخص من دور رعاية المسنين.

 
وكانت فرنسا، قد أعلنت يوم أمس الخميس، عن أن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد فى دور المسنين بلغ أكثر من 884 وفاة، جاء ذلك بحسب شبكة سكاى نيوز الإخبارية، وفى وقت سابق قالت إدارة صحية إقليمية، إن 570 شخصا توفوا فى دور رعاية فى منطقة فى شرق فرنسا منذ بدء تفشى فيروس كورونا.
 
 
وأصبحت فرنسا رابع دولة على مستوى العالم يتجاوز فيها عدد الوفيات بسب الفيروس مستوى الأربعة آلاف، لكن ذلك لا يشمل من توفوا خارج المستشفيات.
 
وارتفعت أعداد الوفيات فى دور الرعاية مع تسجيل عشرات الحالات فى مختلف أرجاء البلاد. وأحجم المسؤولون عن ربط الوفيات بشكل مباشر بفيروس كورونا نظرا للسن والحالة الصحية للمتوفين.
 
والجدير بالذكر أن  الدكتور أنطوان أشقر الطبيب المختص فى الأمراض الصدرية، كان قد اعلن اليوم الجمعة  فى رد له على سؤال حول تزايد عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا فى فرنسا، "نحن فى الحجر الإجبارى منذ أكثر من أسبوعين، ننتظر بلوغ الذروة نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، وهذا راجع للحالات التى أصيبت قبل فرض الحجر"، مضيفا "أدعو الجميع إلى البقاء فى المنازل حتى تتمكن المستشفيات من التكفل بالمصابين"، و ذلك وفقا لما نشر على موقع "فرانس 24".

كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 64,338 حالة

الجمعة، 03 أبريل 2020 08:06 م

فرنسا: وفيات كورونا تعدت الـ5 آلاف شخص بينهم أكثر من 800 فى دور المسنين

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:41 م

ذروة انتشار كورونا تقترب من أوروبا.. وزير الصحة البريطانى: ذروة الفيروس فى البلاد ستحدث قريبا.. هيئة الخدمات الصحية بلندن: الأمر مقلق للغاية.. ورئيس وزراء فرنسا: نقاتل ساعة بساعة لتفادى النقص فى الأدوية

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:30 م

طبيب: فيروس كورونا سيبلغ الذروة فى فرنسا نهاية هذا الأسبوع

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:26 م

وزير مالية فرنسا يقترح تدابيرا لمساعدة أفريقيا فى أزمتها ضد كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:41 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فرنسا تسجل ارتفاعا قياسيا لوفيات كورونا فى اليوم بواقع 1120 حالة

فرنسا تسجل ارتفاعا قياسيا لوفيات كورونا فى اليوم بواقع 1120 حالة

ما هو باسبور الحصانة ضد فيروس كورونا فى المملكة المتحدة؟

ما هو باسبور الحصانة ضد فيروس كورونا فى المملكة المتحدة؟

وزير التعليم: امتحانات أولى وثانية ثانوى فى مايو المقبل ولن تتأثر بالحظر

وزير التعليم: امتحانات أولى وثانية ثانوى فى مايو المقبل ولن تتأثر بالحظر

مؤسس أمازون يتبرع بـ100 مليون دولار لإطعام المحتاجين فى أمريكا بسبب كورونا

مؤسس أمازون يتبرع بـ100 مليون دولار لإطعام المحتاجين فى أمريكا بسبب كورونا

بدء حظر التجول في البلاد لليوم العاشر وانتشار شرطي مكثف بالشوارع

بدء حظر التجول في البلاد لليوم العاشر وانتشار شرطي مكثف بالشوارع

لندن تؤجل اتمام صفقة انتقال أحمد فتحى لبيراميدز

لندن تؤجل اتمام صفقة انتقال أحمد فتحى لبيراميدز

بيانات جوجل: 50% تراجع فى الحركة بين المطاعم والمقاهى بمصر بسبب كورونا

بيانات جوجل: 50% تراجع فى الحركة بين المطاعم والمقاهى بمصر بسبب كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-4-2020

6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة