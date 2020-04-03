اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 08:52 ص
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طقس الخليج.. أمطار بالسعودية وارتفاع درجات الحرارة بالإمارات

الجمعة، 03 أبريل 2020 08:00 ص
طقس الخليج.. أمطار بالسعودية وارتفاع درجات الحرارة بالإمارات الطقس
وكالات

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تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا، اليوم الجمعة، حيث من المتوقع سقوط أمطار بالمملكة العربية السعودية، مع ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة بدولة الإمارات.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة أن يستمر التوقع بتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة كذلك على منطقة نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الجمعة غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على بعض المناطق الساحلية والشمالية، وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة، مع ارتفاع فى درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا. 

وحركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 18 – 30 كم/س تصل إلى 38 كم/س أحيانا.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون غالباً غائم مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة أحياناً، ويتحول الى حسن خلال الليل.

الرياح ستكون شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحياناً، وتتحول الى شمالية خلال الليل.

 
 

طقس الخليج

السعودية

الإمارات

البحرين

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