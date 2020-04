توقف الحياة بشوارع نيودلهى بعد قرارات عزل فى الهند 3 أسابيع.. فيديو

تحاول السلطات في الهند كبح جماح فيروس كورونا الجديد بعد تحقيق أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا أمس الخميس، وبناء عليه يتعقب المسؤولون 9000 شخص تعرضوا لأكبر تشعب للعدوى تشهده البلاد.

وخوفا من تفشي العدوى خلت شوارع العاصمة نيودلهي من أي مارة حرصا لعدم التعرض للعدوى، وتجولت كاميرات روسيا اليوم في الشوارع والطرق الرئيسية التي تحولت لمدينة أشباح بعد أن كانت تعج بآلاف وملايين الزوار بشكل يومي.

Not all is bad on lockdown in #NewDelhi, air quality on the rise #India pic.twitter.com/wPBHiTUeH9