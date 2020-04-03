اليوم السابع
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الجارديان: بيانات تكشف انتشار كورونا فى انجلترا واسكتلندا أكبر من المعلن

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:13 م
الجارديان: بيانات تكشف انتشار كورونا فى انجلترا واسكتلندا أكبر من المعلن رئيسة وزراء اسكتلندا
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن بيانات جديدة فى إنجلترا واسكتلندا تكشف تفشى فيروس كورونا فى وقت أبكر من المعلن فى المملكة المتحدة وأودى بحياة العشرات أكثر مما كان يعتقد فى السابق.

 

وسط قلق متزايد بشأن الصورة المتغيرة لتفشي المرض التي قدمتها التغييرات على الأرقام اليومية ، قالت هيئة الخدمات الصحية إن أول حالة وفاة فى إنجلترا حدثت في 28 فبراير ، قبل أسبوع تقريبًا من الإعلان عن انتشار الفيروس.

 

كشفت المكاتب الصحية في إنجلترا أن ستة أشخاص لقوا حتفهم في المستشفيات بكوفيد-19 في وقت مبكر من فبراير – بينما تم إعلان أول حالة وفاة في 5 مارس. جاءت هذه الأخبار في الوقت الذي عانت فيه المملكة المتحدة من أكثر أيامها فتكًا من جائحة فيروس كورونا ، حيث تم تسجيل 569 حالة وفاة.

 

اعترفت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجون ، يوم الخميس بأن عدد القتلى في اسكتلندا كان أقل بكثير من التقارير بسبب التأخير في إخطار الحكومة بـ 40 حالة وفاة في وقت سابق من هذا الأسبوع ، مما زاد من إجمالي ضحايا اسكتلندا بنسبة 31 ٪ في يوم واحد.

 

أظهرت الأرقام في جميع أنحاء المملكة المتحدة أنه بحلول الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء، لقى 2921 شخصًا حتفهم، بعد زيادة أكبر قليلاً من اليوم السابق، عندما كان هناك 563 حالة وفاة.

 

وبحلول الساعة 9 صباحًا يوم الخميس ، تم اختبار 163194 شخصًا بحثًا عن الفيروس في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، مع وجود 33718 حالة إيجابية ، وهو ما يمثل ارتفاعًا بمقدار 4،244 عن اليوم السابق. وإجمالاً ، تم إدخال 12949 شخصًا حتى الآن إلى المستشفى مع أعراض.

 


بريطانيا

المملكة المتحدة

كورونا

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