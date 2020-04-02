مراكز شباب شبرا الخيمة تطهر دور العبادة ووسائل المواصلات للوقاية من كورونا

القليوبية إبراهيم سالم

أجرت مجموعة من الشباب المتطوعين أعضاء مراكز شباب شبرا الخيمة والتي شملت "مساكن اسكو ، الحرية والسماع ، دمنهور شبرا ، إبراهيم بك ، منطي"، تعقيما للمراكز بالكامل وكذلك المدينة في نطاق كل مركز والأماكن المحيطة، وقد شملت عملية التعقيم الشوارع الرئيسية المحيطة بالمركز، والميادين العامة، والمساجد والكنائس في محيط كل مركز، ومواقف الأتوبيسات العامة والمحالات ومكاتب البريد حيث عمل المركز على توفير المواد المطهرة اللازمة لتغطية كافة الأماكن في محيط المركز.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أن هذه المبادرة جاءت إيمانا بأهمية الدور المجتمعي لمراكز الشباب وتحقيقا لرؤية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبضرورة أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الإنسان وتساهم في حل المشكلات المجتمعية وشريك أساسي في الأزمات التي تمر بها البلاد، حيث أن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم ويهدد حياة الشعوب رأت الشباب والرياضة بأن عليها دورا مجتمعيا في تعقيم وتطهير القرى والشوارع والميادين.

وأشارات إلى أن الحملة تمت برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، وتحت إشراف وحضور أشرف خير مدير إدارة شباب شبرا الخيمة.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أعضاء الحملة



تطهير دور العبادة



تطهير دور العبادة بشبرا الخيمة



تطهير دور العبادة



تطهير وسائل المواصلات



توعية المواطنين وتطهير وسائل المواصلات