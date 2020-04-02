اليوم السابع
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محافظ الفيوم: تعقيم وتطهير 1177 منشأة ضمن مبادرة "إيد واحدة ضد كورونا".. صور

الخميس، 02 أبريل 2020 12:59 م
محافظ الفيوم: تعقيم وتطهير 1177 منشأة ضمن مبادرة "إيد واحدة ضد كورونا".. صور مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم
الفيوم - رباب الجالي

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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تطهير وتعقيم 1177 منشأة وموقع بمختلف مراكز المحافظة، وتوزيع مواد غذائية ومطهرات ومساعدات لعدد 4098 مستفيد، فضلاً عن توعية المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "إيد واحده ضد كورونا" التي أطلقتها المحافظة الشهر الماضي، بمشاركة الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والمشاركات الشبابية.
 
وأوضح "الأنصارى" أنه تم تطهير وتعقيم 173 موقع ومنشأة بمركز ومدينة الفيوم، وتطهير وتعقيم 115 موقع ومنشأة بمركز ومدينة طامية، فضلاً عن توعية المواطنين بمخاطر فيروس كورونا، أما فى مركز ومدينة سنورس فقد بلغ عدد المنشآت التى تم تطهيرها وتعقيمها 195 موقع ومنشأة، بجانب توعية المواطنين بمختلف قري المركز. 
 
وفى مركز ومدينة أبشواى تم تطهير وتعقيم 217 موقع ومنشأة، وتوعية المواطنين من خلال المقابلات الشخصية واستخدام المكبرات الصوتية، فيما تم تطهير وتعقيم 129 منشأة وموقع بمركز ومدينة إطسا، وتطهير وتعقيم 348 موقع ومنشأة بمركز ومدينة يوسف الصديق، فضلاً عن توعية المواطنين بأخطار فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.
 
وأكد محافظ الفيوم استمرار فعاليات مبادرة "إيدواحدةضد_كورونا" حتى يتم تعقيم وتطهير كافة المباني والمنشآت بقرى ومراكز المحافظة، إلى جانب توعية المواطنين بضروره الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي قررها مجلس الوزراء للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد والوقاية منه، مثمناً جهود جميع الجهات المشاركة فى أعمال المبادرة من الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى المجموعات الشبابية على مستوى مراكز وقرى المحافظة.
 
 
مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم (1)
مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم 

مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم (2)
مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم 

مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم (3)
مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم 

مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم (4)
مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم 
مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم (5)
مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم

مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم (6)
مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم 
مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم (7)
مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم

مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم (8)
مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم

مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم (9)
مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم 

مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم (10)
مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم 

مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم (11)
مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم 

مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم (12)
مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم

مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم (13)
مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم 
مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم (14)
مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم 

مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم (15)
مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم 

مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم (16)
مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم 

مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم (17)
مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم 

مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم (18)
مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم
 

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