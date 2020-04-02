ترامب يتفاخر بحجم متابعيه على السوشيال ميديا: "أنا نمبر وان"

كتب هيثم سلامة

رغم مشاركته فى مؤتمر الإحاطة الإعلامية لجهود الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة فيروس كورونا ، إلا أن الرئيس الامريكى دونالد ترامب، تفاخر بحجم متابعيه عبر صفحته على فيس بوك، خلال رده على سؤال أحد الصحفيين حول تأثير تغريده له على إيران، وفقًا لموقع شبكةCNN الإخبارية.

ترجع تفاصيل القصة، عندما تساءل أحد الصحفيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول معنى إحدى التغريدات له عبر موقع تويتر، اتهم من خلالها إيران بالتخطيط لهجوم خاطف، وهددها بأنها سوق تدفع ثمنًا كبيرًا مقابل ذلك إلا أنه حاول الرد بطريقة دبلوماسية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رد على السؤال حول إذا كانت التغريدة ستمنع إيران من شن هجومها، مشيرًا أن التغريدة بالفعل تمثل شيئًا، وأنه لديه ملايين من المتابعين، حيث تفاخر قائلاً: "نمبر وان أو رقم واحد".

في حين ، أن الكثير من التقارير، تؤكد أن الرئيس الأمريكي ليس بالفعل رقم واحد من حيث المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعى إلا أن العديد أشار إلى أن محاولة أو مناورة للهروب أو الرد على السؤال.

من جانب آخر، كان قد طرد القائمين على إدارة مؤتمر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى عقد منتصف ليل الأربعاء أحد الصحفيين خلال المؤتمر، لعدم التزامه بقواعد التباعد الاجتماعى المفروضة فى البلاد لمكافحة انتشار وباء كورونا.

ويعمل المراسل المطرود لدى شبكة "أمريكا الموحدة"، "oanin" وهي إحدى الشبكات الاخبارية القليلة التى لا تهاجم الرئيس الأمريكى‏

وفي تدوينة علي الحساب الرسمي لرابطة مراسلي البيت الأبيض ‏WHCA‏ على موقع تويتر المعني بهيئات الصحافة و تعاملاتها مع الإدارة ‏بشأن القضايا المتعلقة بالتغطية، قالت الرابطة إنها قد أصدرت الشهر الماضي لائحة لتقليل عدد المراسلين في غرفة الإحاطة بالبيت الابيض اتباعا لتوصيات مركز ‏السيطرة على الامراض والوقاية منها بشأن قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.‏

وفي ضوء هذه السياسات فقد طلبنا من المراسلين الذين ليس لديهم مكان للجلوس في الغرفة أن لا يحضروا جلسة الإحاطة لضمان سلامة ‏العاملين في البيت الأبيض والصحفيين والمراسلين داخل الغرفة.‏

سجلت الولايات المتحدة، سقوط أكبر عدد من الوفيات فى يوم واحد إلى الآن، بسبب فيروس كورونا، حسب إحصاء لـ CNN Health والمؤسسة الوطنية الأمريكية للأمراض، حيث تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 946 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة يوم الأربعاء.

ويعد هذا أكبر معدل يومى لتسجيل وفيات في الولايات المتحدة منذ تفشي فيروس كورونا، ليصل إجمالى حالات الوفيات إلى الآن ما مجموعه 4,780 حالة وفاة في الولايات المتحدة.

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