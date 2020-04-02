ارتفاع وفيات كورونا فى أمريكا خلال يوم واحد إلى 946 والإجمالى 4,780 حالة

سجلت الولايات المتحدة، سقوط أكبر عدد من الوفيات فى يوم واحد إلى الآن، بسبب فيروس كورونا، حسب إحصاء لـ CNN Health والمؤسسة الوطنية الأمريكية للأمراض، حيث تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 946 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة يوم الأربعاء.
ويعد هذا أكبر معدل يومى لتسجيل وفيات في الولايات المتحدة منذ تفشي فيروس كورونا، ليصل إجمالى حالات الوفيات إلى الآن ما مجموعه 4,780 حالة وفاة في الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق الأربعاء، أظهر إحصاء CNN Health، أن هناك ما لا يقل عن 210,694 إصابة مؤكدة للفيروس التاجي في الولايات المتحدة.
ويشمل ذلك الحالات من جميع الولايات الأمريكية الخمسين، ومنطقة كولومبيا والأقاليم الأمريكية الأخرى، إضافة إلى جميع الحالات التي أعيدت إلى البلاد.
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، قد وجه مساء الأربعاء عدة عدة رسائل فى مؤتمره، محذرا من استغلال البعض حالة الأزمة التى تسبب فيها وباء كورونا لاستهداف الولايات المتحدة عبر الإرهاب وتهريب المخدرات، مؤكداً فى الوقت نفسه أن الإدارة الأمريكية تستعد "للأسواء" فى أزمة كورونا، إلا أن إرادة الأمريكيين لن تقهر، واعترف ترامب بخطأه فى تقدير خطورة وباء كورونا ومقارنته فى البداية بالأنفلونزا، مشيراً إلى أنه يدرس كل الخيارات بما فى ذلك إلغاء الرحلات الداخلية بين الولايات للحد من انتشار الوباء.
وقال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن بلاده تستعد للسيناريو الأسوأ فيما يتعلق بأزمة انتشار وباء كورونا القاتل فى الولايات المتحدة.
وأشار ترامب، فى مؤتمر مشترك مع فريق مكافحة وباء كورونا، إن العلماء الآن يدرسون خصائص فيروس كورونا ليجدوا علاجاً له، ودولاً أخرى تقوم بذلك أيضاً لكن مكسبنا الأكبر هو روح هذا الشعب الأمريكى، فالإرادة الأمريكية لن تقهر.
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