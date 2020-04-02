ارتفاع وفيات كورونا فى أمريكا خلال يوم واحد إلى 946 والإجمالى 4,780 حالة

وكالات

سجلت الولايات المتحدة، سقوط أكبر عدد من الوفيات فى يوم واحد إلى الآن، بسبب فيروس كورونا، حسب إحصاء لـ CNN Health والمؤسسة الوطنية الأمريكية للأمراض، حيث تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 946 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة يوم الأربعاء.

ويعد هذا أكبر معدل يومى لتسجيل وفيات في الولايات المتحدة منذ تفشي فيروس كورونا، ليصل إجمالى حالات الوفيات إلى الآن ما مجموعه 4,780 حالة وفاة في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أظهر إحصاء CNN Health، أن هناك ما لا يقل عن 210,694 إصابة مؤكدة للفيروس التاجي في الولايات المتحدة.

ويشمل ذلك الحالات من جميع الولايات الأمريكية الخمسين، ومنطقة كولومبيا والأقاليم الأمريكية الأخرى، إضافة إلى جميع الحالات التي أعيدت إلى البلاد.