اليوم السابع
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التضامن: انتظام صرف معاشات إبريل لليوم الثانى لمن يتقاضون ألف جنيه فأقل

الخميس، 02 أبريل 2020 01:06 م
التضامن: انتظام صرف معاشات إبريل لليوم الثانى لمن يتقاضون ألف جنيه فأقل نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، انتظام صرف معاشات أبريل فى اليوم الثانى لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع التكدس فى منافذ الصرف والتيسير على أصحاب المعاشات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال وضع علامات إرشادية في مكاتب ومنافذ الصرف بالهيئة لمساعدة أصحاب المعاشات على الالتزام بمسافات وإرشادات التباعد الاجتماعي أثناء عمليات الصرف.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد تلقت تقريرا مساء أمس من غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر إبريل وأشار إلى إجمالى حركات الصرف حتى مساء أمس 952 ألف حركة صرف بقيمة إجمالية 756 مليون جنيه

حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى 131 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب من 108 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات (( ATM) 238 الف حالة صرف بقيمة إجمالية 172 مليون جنيه، بالإضافة 582 الف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 475.5 مليون جنيه ، فى حين تم تحويل 4.44 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد عن 1.68 مليون قائم بالصرف.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى قد وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بإتخاذ كافة الإستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر ابريل لما يزيد عن 8.36 مليون قائم بالصرف ، بقيمة إجمالية 15.28 مليار جنيها ، وذلك وفقا لمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للتيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف، والتى تضمنت آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل على أن يتم تحويل كافة المعاشات المحولة على البنوك اعتبارا من اليوم الأول من إبريل.

ويستمر الصرف خلال يومى الخميس والسبت لمن يتقاضون 1000 جنيه فاقل و يتم الصرف لمن يتقاضون معاش 1000 جنيه حتى 2000 جنيه اعتباراً من أيام "الأحد والإثنين والثلاثاء" الموافق (7،6،5) من شهر إبريل، و الصرف لمن يتقاضون معاش أكثر من 2000 جنيه يومي الأربعاء والخميس (8 و9) إبريل، فى حين يتم الصرف بداية من الأحد 12 إبريل لكل من لم يقم بصرف معاشه ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

كما تقرر إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد مع توفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات، و السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضاً.
 


التضامن

نيفين القباج

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