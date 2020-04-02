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الاتحاد الأوروبى يرصد 240 مليون يورو لدعم اللاجئين السوريين فى ازمة كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 03:23 م
الاتحاد الأوروبى يرصد 240 مليون يورو لدعم اللاجئين السوريين فى ازمة كورونا اللاجئين
كتب: أحمد علوى

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أعلن الاتحاد الأوروبي عن مساعدات مالية إضافية بقيمة 240 مليون يورو لصالح اللاجئين السوريين الذين يعيشون في كل من العراق والأردن ولبنان، مشيرا إلى أن هذه الأموال ستساعد في مواجهة تفشي فيروس كورونا من خلال تمويل مجالات محددة.

ووفقاً لبيان صادر عن المفوضية الأوروبية فإن هذه الأموال ستخصص لمجالات مثل المساعدة الاجتماعية والصحة والتعليم وحماية الأطفال، وأن هذه الأموال ترفع إجمالي حجم المساعدات الإقليمية للاجئين- بدون الأموال المقدمة إلى تركيا- إلى أكثر من ملياري يورو.

 وقال مفوض الاتحاد الأوروبي أوليفر فاريلي، المسؤول عن العلاقات مع دول الجوار "هذه (الأموال) ستساعد في تعزيز مقاومة أولئك الذين يواجهون بالفعل مواقف صعبة من أجل تحسين التعامل مع التحديات المتعددة المرتبطة بفيروس كورونا".

ويجري تخصيص تمويل الاتحاد الأوروبي للاجئين في تركيا - والذي كان مصدر خلاف مع الدولة التي تستضيف أكبر عدد من النازحين بسبب النزاع السوري - من مصدر تمويل مختلف للمساعدات.

وأضافت المفوضية أن الجزء الأكبر من المساعدات التي تمت الموافقة عليها حديثا - وهي 100 مليون يورو- سيوجه إلى تعزيز قدرة ومقاومة العائلات المحلية واللاجئين السوريين للظروف الصعبة.

 

 


اوروبا

اللاجئين السوريين

اخبار العالم

كورونا

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