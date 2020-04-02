إجراء الكشف على 53 من أهالي قرية الهياتم في المحلة

وتوجه الاطباء لاستلام عملهم فى الوحدة الصحية، وبدأوا فى مباشرة مهام عملهم فى استقبال الحالات المترددة على الوحدة، مع توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والكمامات والقفازات للتعامل مع الحالات المتردده على الوحدة.

من جانبه قال الدكتور محمد عرفة فيشار اخصائي صدر ومن أبناء القرية لـ"اليوم السابع" أن الأطباء من ابناء القرية، لم يترددوا فى قرار العمل بالوحدة، مشيرا أنهم خلال يومين تعاملوا مع 53شخص من المترددين علي الوحدة، منهم 50شخص يعانون من برد ونزلات شعبية وفى بعض التخصصات الطبية الأخرى، أما الـ3حالات الأخرى فكانت حالات اشتباه إصابه بفيروس كورونا، وقامت بالتعامل مع الحالات وإجراء اشعة على الصدر وتحليل صورة دم، وثبت سلبية إصابتهم بالفيروس.

وكانت مديرية الصحة بمحافظة الغربية قد دفعت بأكبر فريق ترصد وقائي، لقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة.

وضم الفريق لجان من إدارات الترصد، وإدارة الطب الوقائي، وإدارة العلاج الحر، وإدارة التغذية الصحية، وإدارة الثقافة الصحية.

وقامت اللجنة بالمرور على جميع منازل القرية،وعمل التوعية اللازمة لهم بخطورة المرض وطرق الوقاية وضرورة القيام بالتطهير المستمر، كما تم المرور المنازل المحيطة بمنازل المصابين بطول 2كم فى جميع الاتجاهات، والتنبيه على الأهالى بعدم الخروج نهائيا من المنازل، وسرعة التوجه للمستشفيات فى حال ظهور أي اعراض للمرض عليهم.