ألمانيا تؤيد مقترح تشكيل حكومة انتقالية فى فنزويلا

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، أن برلين تؤيد مقترح تشكيل حكومة انتقالية في فنزويلا استعدادا للانتخابات.

موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان لوزارة الخارجية على "تويتر": "الحكومة الفيدرالية تؤيد مقترح تشكيل حكومة انتقالية في فنزويلا في إطار التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إن الوفاق السياسي كجزء من عملية "أوسلو" يعتبر مخرجا مناسبا من الأزمة. وغوايدو يبقى بالنسبة لنا رئيسا مؤقتا".

وسبق أن اقترحت الولايات المتحدة تشكيل حكومة انتقالية في فنزويلا من أعضاء الجمعية الوطنية تعترف بهم السلطات، والمعارضة، مع إجراء انتخابات لاحقا، ورفع العقوبات الأمريكية، كما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن رئيس الحكومة الانتقالية لن يكون له حق الترشح في هذه الانتخابات.