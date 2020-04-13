18 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامه للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن اليوم 18 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة وخروج 4 سفن ومتواجد علي الأرصفه 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وألي الميناء.

وفى وقت سابق قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الميناء إن مينائى الإسكندرية والدخيلة يشهدان نشاطا على مدار ال 24 ساعة دون توقف حيث تستمر حركة العمل الطبيعية وتنشط أعمال الشحن والتفريغ، وحركة السفن والشاحنات والقطع البحرية، وحركة البضائع، فقد بلغ عدد السفن العاملة بالميناء 31 سفينة، ووصلت 11 سفينة، وسافرت 17 سفينة وتواجد بالمخطاف الخارجى 22 سفينة، وبالمخطاف الداخلى 7 سفن، وبلغ إجمالى البضائع الصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 12 ألف طن .

واضاف فى بيان أن من ضمن السلع الاستراتيجية البصل والبطاطس، و وقود الطائرات، وبلغ إجمالى البضائع الواردة 120 ألف طن أهمها القمح والمواد البترولية، والخشب، والصوديوم، والفحم، وبلغ عدد الحاويات الصادر 976 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 527 حاوية مكافئة، وتم دخول وخروج 10016 شاحنة عامة من وإلى الميناء.

وقد بلغت كمية المتداول بالميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 421 ألف طن، وبلغ مخزون الغلال مليون ومائة وخمسون ألف طن منهم 380 ألف طن قمح.

يذكر أن وجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بأن تقوم السفن التجارية والقاطرات البحرية المتواجدة بمينائى الاسكندرية والدخيلة بإطلاق أبواقها يومياً فى تمام الساعة 30 : 6 مساء فى إشارة ترمز لدعم وتحية العاملين فى قطاع الخدمات البحرية، وقطاع الرعاية الصحية، وكافة الأفراد العاملين فى المواقع الحيوية، والخطوط الأمامية للتصدى لتداعيات انتشار وباء فيروس كورونا المستجد .

وقال الربان طارق شاهى فى بيان إن هذه المشاركة من ميناء الاسكندرية لنشر أصداء الأمل حول العالم لإلقاء الضوء على أهمية القطاعات البحرية واللوجستية فى دعم التجارة العالمية واستمرار عمل الميناء كشريان للحياة على الرغم من تداعيات انتشار وباء كوفيد – 19 ، مؤكداً على تضامن ميناء الاسكندرية مع جميع أفراد المجتمع فى مصر والعالم وبالأخص العاملين فى قطاعات حيوية.