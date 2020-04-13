واشنطن بوست: ترامب فكر فى ترك كورونا "تغمر البلاد" لحماية الاقتصاد

كتبت رباب فتحى

أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن الرئيس دونالد ترامب سأل كبير مستشاريه الصحيين الشهر الماضي لماذا لا يسمح للمسئولين ببساطة بترك "كوفيد-19 يغمر البلاد"، ما يصيب الناس بالعدوى.

وأوضحت الصحيفة أنه في سعيه لتنشيط الاقتصاد، طرح ترامب سيناريو مخيفا للدكتور أنتوني فاوتشى خلال اجتماع فرقة عمل البيت الأبيض المعنية بمواجهة كورونا.

وقالت مصادر للصحيفة إن هذا السيناريو يقضى بعدم اتخاذ إجراءات مضادة لكوفيد-19 حتى يصاب الناس بالعدوى بسرعة، وبعضهم يتعافى لخلق مناعة قطيع واقية.

وسأل ترامب "لماذا لا ندع هذا يغمر البلاد؟" ، وهو سؤال قالت مصادر لصحيفة واشنطن بوست أن الرئيس أثاره بشكل متكرر في المكتب البيضاوي. وذكرت الصحيفة أن فاوتشى ، رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ، أدرك بشكل مفاجئ أن ترامب كان جادًا.

ووفقا للصحيفة رد فاوتشى: "سيدى الرئيس، سيموت الكثير من الناس."

تشير تعليقات ترامب العامة خلال تلك الفترة أيضًا إلى أنه كان يفكر في مثل هذا السيناريو لتحريك الاقتصاد مرة أخرى - على الرغم من الخسائر. وقال مرارًا إن "العلاج لا يمكن أن يكون أسوأ من المشكلة نفسها" ، مما يعني أن إنقاذ الأرواح قد يكون أقل أهمية من إنقاذ الاقتصاد. لقد ادعى بدون دليل أن عدد القتلى في الاقتصاد الضعيف أكثر من الوباء.

في الشهر الماضي ، أثار حاكم ولاية تكساس دان باتريك على قناة فوكس نيوز ، وهي هيئة داعمة لسياسات الرئيس ، الفكرة التي مفادها أن "الكثير من الأجداد هناك" على استعداد للموت بكورونا لإنقاذ الاقتصاد. قال باتريك ، 70 سنة ، إنه سيضع بقاءه هو نفسه على المحك من أجل "إبقاء أمريكا التي يحبها جميع الأمريكيين".