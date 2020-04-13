اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يتفقد عددا من المصانع بمنطقة الاستثمار وجمعية الكمبراتيف

الإثنين، 13 أبريل 2020 04:11 م
محافظ بورسعيد يتفقد عددا من المصانع بمنطقة الاستثمار وجمعية الكمبراتيف محافظ بورسعيد يتفقد مصنع
بورسعيد - السيد فلاح

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أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، جولة تفقدية داخل منطقة الاستثمار ببورسعيد، وذلك لمتابعة سير العمل بعدد من المصانع بالمنطقة ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تضمن سلامة وصحة المواطنين، رافقه خلالها المهندس حسام جبر رئيس جمعية مستثمرى بورسعيد.

 

واطمئن محافظ بورسعيد خلال جولته على العمل على تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد، حيث أكد أن هناك توجيهات مشددة من  الرئيس الجمهورية باستمرار عجلة العمل والإنتاج مع اتخاذ على كافة الاحتياطات والإجراءات التى توفر بيئة آمنة للعاملين بالمصانع وتمنع أى وسيلة لنشر العدوى داخل المصانع.

 

وشدد اللواء عادل الغضبان، خلال جولته بالمنطقة الاستثمارية ببورسعيد على أصحاب المصانع ضرورة توفير أعلى درجات الأمان والسلامة للعاملين بالمصانع حفاظا على ارواحهم  خلال هذه الفترة الحرجة، وضرورة إعلاء المصلحة العامة عن المصالح الشخصية، وتكاتف الجميع مع قرارات وأجهزة الدولة للخروج من هذه الفترة بسلام، مؤكدًا ضرورة اتباع العادات الصحية السليمة داخل جميع المناطق الاستثمارية والالتزام بالتعليمات المقررة من الجهات المختصة فى هذا الشأن، وذلك حتى تنقضى هذه المرحلة بسلام وأمان.

 

من ناحية أخرى، قام محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، بتفقد جمعية الكمبراتيف للمواد والسلع الغذائية بحى الشرق، وذلك لمتابعة سير العمل داخل الجمعية ومدى توافر السلع الغذائية واحتياجات المواطنين داخل جمعية الكمبراتيف بحى الشرق وكذلك المرور علي المخبز، رافقه خلالها العميد نعمان على رئيس حى الشرق.

 

والتقى اللواء عادل الغضبان، عددا من المواطنين المتواجدين داخل الجمعية أثناء اقتنائهم للسلع الغذائية، حيث أكد ضرورة عدم التكدس والازدحام فى الأسواق عند شراء المنتجات والسلع الغذائية، مشيرًا إلى أن المحافظة لديها مخزون كاف فى كافة السلع التموينية والغذائية، وهناك متابعة مستمرة من كافة الجهات المعنية لتوافر السلع واحتياجات المواطنين خاصة خلال الأيام المقبلة قبيل قدوم  شهر رمضان المبارك.

 

وحرص محافظ بورسعيد على توزيع عدد من الكمامات للمواطنين المتواجدين بالجمعية، فى إطار الاهتمام بتطبيق الإجراءات الوقائية التى تمنع انتشار الفيروس المستجد، وتوفر أعلى درجات الأمان، موضحًا ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات وترك مسافة مترا بين المواطنين وعدم الاختلاط والبقاء فى المنازل، وناشد المحافظ المواطنين بالوعى ومساندة الدولة فى جهودها التى تعمل ليلًا ونهارًا لتوفير الصالح العام والأمان للوطن.

 

 
 
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