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صور.. رش وتطهير شوارع ومبانى وميادين وقت الحظر بالمنيا

الإثنين، 13 أبريل 2020 11:39 ص
صور.. رش وتطهير شوارع ومبانى وميادين وقت الحظر بالمنيا اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا
المنيا – حسن عبد الغفار

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تابع اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، أعمال الرش والتطهير بعدد من الشوارع والأحياء والميادين والمنشآت الحكومية، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا، والمهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا.

قال المحافظ، في بيان إن أعمال التطهير شملت الشوارع والأسوار والأرصفة وواجهات المحال التجارية والمنازل، ومبنى التأمين الصحي، كما التأكد من توافر الإجراءات الإحترازية للعمال أثناء عملية الرش والتطهير والنظافة للشوارع، فى ضوء جهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة فى كافة أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والجهات المعنية والمختصين فى تنفيذ تلك الاعمال، مع استمرار تنفيذ الحملات التوعوية للمواطنين من خطر الفيروس بجميع انحاء المحافظة وكيفية الوقاية منها وطرق انتشارها وكيفية مقاومتها.

كما تفقد المحافظ، إحدى الصيدليات بمدينة المنيا، وذلك للتأكد من عدم وجود مخالفات ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وعدم التلاعب بالأسعار.

أوضح المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتى ضمن الخطة الشاملة التى تتخذها الدولة، لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

 

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محافظه المنيا

اخبار مصرية

حظر التجوال

رش وتطهير الشوارع

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