وسجلت مدينة دايجو حالتي إصابة جديدتين.. وجاءت 3 حالات في إقليم كيونج سانج الشمالي وحالة واحدة في إقليم تشونج تشيونج الجنوبي، وتم تأكيد 18 حالة إصابة جديدة من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطارات.

وأشارت المراكز إلى أن من بين حالات الإصابة الجديدة، بلغ عدد الحالات القادمة من الخارج 24 حالة وجاءت 8 حالات من انتقال العدوى داخليا، لافتا إلى ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا بمقدار 3 حالات ليصل الاجمالي إلى 214 حالة.