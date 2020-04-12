سول (أ ش أ)

أعلنت مراكز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، ارتفع بمقدار 32 حالة ، ليصل الإجمالى إلى 10 آلاف و512 حالة، وأضافت المراكز- فى بيان (نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية)- "يظهر معدل الزيادة اليومية لعدد الإصابات الجديدة بكورونا فى كوريا الجنوبية تباطؤ فى الآونة الأخيرة.. حيث تم تسجيل 47 إصابة جديدة يومي 6 و7 أبريل، و53 حالة في يوم 8 أبريل، و30 حالة في 11 أبريل"، ومن بين الحالات الجديدة جاءت 3 حالات في سول العاصمة، و4 حالات في إقليم كيونجكى، وحالة واحدة في مدينة إنتشون.

وسجلت مدينة دايجو حالتي إصابة جديدتين.. وجاءت 3 حالات في إقليم كيونج سانج الشمالي وحالة واحدة في إقليم تشونج تشيونج الجنوبي، وتم تأكيد 18 حالة إصابة جديدة من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطارات. وأشارت المراكز إلى أن من بين حالات الإصابة الجديدة، بلغ عدد الحالات القادمة من الخارج 24 حالة وجاءت 8 حالات من انتقال العدوى داخليا، لافتا إلى ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا بمقدار 3 حالات ليصل الاجمالي إلى 214 حالة.

وكانت كوريا الجنوبية، أعلنت أمس السبت، إنها ستلزم الأشخاص الذين ينتهكون قواعد العزل الذاتي بارتداء أساور إلكترونية، بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشكل أفضل، وقال رئيس الوزراء تشونغ سي كيون: إن بلاده ستلزم منتهكي قواعد العزل الذاتي بارتداء أساور إلكترونية، نظراً لأن عدد حالات الأشخاص الذين ينتهكون قواعد الحظر الذاتي في الأسابيع الأخيرة قد أثار القلق، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال تشونغ خلال اجتماع بمقر اللجنة المركزية لإجراءات مواجهة الكوارث والأمن في سول «بعد دراسة عميقة، قررت الحكومة وضع أساور إلكترونية في أيدي الأشخاص الذين ينتهكون قواعد العزل الذاتي، مثل الخروج دون إخطار، وعدم الرد على الاتصالات الهاتفية».

وتابع «لقد استمعنا إلى خبراء في مجال الحجر الصحي، وقمنا بجمع أراء من مجتمعات مختلفة ».

وفي دراسة أُجريت مؤخراً بمشاركة ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، بتكليف من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة، أيد 80.2% من الأشخاص، فكرة استخدام الأساور الإلكترونية لتعقب أولئك الذين يخضعون للحجر الصحي الذاتي.