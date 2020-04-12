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محافظ بنى سويف يطالب بتوفير مستلزمات الوقاية من كورونا لعمال مجمع الصناعات

الأحد، 12 أبريل 2020 07:44 م
محافظ بنى سويف يطالب بتوفير مستلزمات الوقاية من كورونا لعمال مجمع الصناعات جولة محافظ بني سويف لموقع أعمال مشروع مجمع الصناعات
بني سويف - أيمن لطفي

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تفقد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، موقع أعمال مشروع مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة بياض العرب الصناعية، ضمن برنامجه الميدانى لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها، خاصة فى ظل الظروف الراهنة وجهود الدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية للعمال بمواقع الأعمال حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

وأشار بيان صحفى اليوم الأحد إلى أن محافظ بنى سويف شدد على المقاول المسئول عن الموقع بضرروة استمرار توفير مستلزمات الوقاية للعمال، موجها مدير المنطقة الصناعية بمتابعة بتوفير ذلك بكل المشروعات الجارى تنفيذها بالمنطقة، ومطالبا العمال بأهمية اتباع هذه الإجراءات والالتزام بها حفاظا علىهم، قائلا لهم: "إجراءات الوقاية ضرورية علشان حمايتكم من أى عدوى، وكل واحد له أسرة تنتظر عودته سالما كل يوم، وبلدكم محتجاكم وحريصة عليكم".

وناقش محافظ بنى سويف الموقف التنفيذى للمراحل النهائية للمشروع، إذ يجرى حاليا تنفيذ المرافق الداخلية بالمشروع، الذى يأتى ضمن مشروع البرنامج الرئاسى الذى يهدف لتوفير أكثر من 4 آلاف مصنع جديد لكافة القطاعات الاقتصادية، تشمل الغزل والنسيج والكيماويات والصناعات الغذائية وغيرها، ويقام المشروع ببنى سويف على مساحة 70 فدانًا، ويضم 20 هنجرًا، بإجمالى 266 وحدة صناعية بمساحات مختلفة، مخصصة للاستخدام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل أنشطة غذائية وكيماوية وهندسية.

وأوضح محافظ بنى سويف أن مشروع المجمعات الصناعية طرحه الرئيس السيسى يهدف إلى إقامة منشآت للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمة القطاع فى النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب.

 

جولة محافظ بني سويف لموقع أعمال مشروع مجمع الصناعات (1)
جولة محافظ بني سويف لموقع أعمال مشروع مجمع الصناعات 
 
جولة محافظ بني سويف لموقع أعمال مشروع مجمع الصناعات (2)
جولة محافظ بني سويف لموقع أعمال مشروع مجمع الصناعات 

 

 


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