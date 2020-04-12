ضبط 187 مخالفة تموينية متنوعة خلال أسبوع فى قنا

قنا- وائل محمد

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا قامت بحملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة خلال الفترة من 6/4/2020 وحتى 12/4/2020، أسفرت عن ضبط 187 مخالفة تموينية متنوعة، يأتي ذلك في إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة.

من جانبه أوضح أحمد السيد وكيل وزارة التموين أن الحملات التفتيشية نجحت خلال تلك الفترة في تحرير 87 محضرا لمخالفات عدم إعلان أسعار، 20 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات، 18 مخالفة عدم الاحتفاظ بفواتير، 14 مخالفة عدم الاعلان عن قائمة تشغيل، 10 مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات، 9 مخالفات تصرف في دقيق مخابز، 7 مخالفات مخابز مغلقة، 6 مخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية، 5 مخالفات تداول سلع مجهولة المصدر، 4 مخالفات نقص وزن، 3 مخالفات توقف عن الإنتاج، مخالفة واحدة سلع منتهية الصلاحية، مخالفة واحدة لمنشأة بدون ترخيص، مخالفة واحدة عدم وجود ميزان، مخالفة واحدة عدم الاحتفاظ بالسجل 21 بترول.

وكان اللواء أشرف ف الداودي، محافظ قنا، قد أكد أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا بالمحافظة طبيعية، وفقا لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن المحافظة مستعدة بعدد من السيناريوهات في حالة تزايد معدل الإصابة، وأوصي محافظ قنا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخري وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من أهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الابتعاد عن التجمعات واماكن الإزدحام.

وأكد محافظ قنا ضرورة توحيد كافة الجهود فى النطاق الطبى ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهه أى حالات اشتباه وعزلها لحين التأكد من إصابتها من عدمه .

ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات إحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.