صور.. محافظ مطروح يقود حملة لإزالة تعديات على 400 فدان أملاك دولة

مطروح - حسن مشالي

قاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة التعديات على مساحة 400 فدان من أراضى الدولة، على الطريق الدائرى بمنطقة علوش، شرقى مرسى مطروح بـ 17 كيلو مترا، ضمن الموجة الحالية لإزالة التعديات، التي تنفذها المحافظة، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء، بالتصدي للتعديات التي تمت خلال الفترة الماضية، مع انشغال مؤسسات الدولة في تنفيذ خطة مواجهة فيروس كورونا.

وقال محافظ مطروح، في تصريحات لـ " اليوم السابع"، إنه تم رصد تعديات على مساحات كبيرة من أراضي الدولة، وقيام بعض الأشخاص والشركات بعمل تقسيمات وتسويقها وبيعها للمواطنين، مؤكدا أن هذه تمثل عمليات نصب، وحذر المواطنين من شراء أو التعامل على أراضي الدولة.

محافظ مطروح يقود حملة لازالة التعديات (1)



محافظ مطروح يقود حملة لازالة التعديات (2)



محافظ مطروح يقود حملة لازالة التعديات (3)



محافظ مطروح يقود حملة لازالة التعديات (4)



محافظ مطروح يقود حملة لازالة التعديات (5)



محافظ مطروح يقود حملة لازالة التعديات (6)



محافظ مطروح يقود حملة لازالة التعديات (7)



محافظ مطروح يقود حملة لازالة التعديات (8)



محافظ مطروح يقود حملة لازالة التعديات (9)

وأضاف اللواء خالد شعيب، أن معدات مجلس مدينة مرسى مطروح، ستواصل أعمال إزالة الأسوار والمباني، ولن تتوقف إلا بعد تسويتها بالأرض، ووضع لافتات بأنها ملك الدولة ويحظر التعامل عليها، وأن الحملات مستمرة لاسترداد حق الدولة والشعب، مع تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى، خاصة مع استغلال البعض انشغال مؤسسات الدولة في أعمال مواجهة فيروس كورنا والعمل على الحد من انتشاره.

وناشد محافظ مطروح، المواطنين بعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية أو بيع للأراضي بدون أي سند قانوني أو تقنين أوضاعها، وعدم التعدي على أراضى الدولة بدون وجه حق من خلال تقسيمات لا أساس قانوني لها.

وأكد محافظ مطروح استكمال حملات إزالة التعديات في مختلف المدن والمناطق، بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، التي بدأ تنفيذها بداية من الأسبوع الماضي، في نطاق جميع مدن المحافظة الـ8.