اليوم السابع
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الأحد، 12 أبريل 2020 06:11 م
خالد صلاح
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خارجية فلسطين تكشف إصابة 642 بفيروس كورونا ووفاة 25 من الفلسطينيين حول العالم

الأحد، 12 أبريل 2020 06:03 م
خارجية فلسطين تكشف إصابة 642 بفيروس كورونا ووفاة 25 من الفلسطينيين حول العالم طاقم طبى فلسطينى

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أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن فريقها المختص يتابع على مدار الساعة أوضاع الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد بين أبناء جالياتنا في جميع دول العالم، ولفتت الخارجية، إلى أنه يجرى يوميا مراجعات دقيقة للأرقام التي يعلن عنها على مستوى جالياتنا في دول العالم، ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية، لصعوبة التواصل بعد إغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن.
 
وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا "، اليوم ،الأحد، أن عدد الإصابات للفلسطينيين في دول العالم ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 238 إصابة، وعدد الوفيات بقى كما هو 8 وتماثل للشفاء 38 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات فى الولايات المتحدة الأمريكية 404 إصابات حتى اللحظة، مع اكتشاف 17 إصابة جديدة في لويزيانا، شيكاغو، ميشيجان، وانديانا، مع بقاء حالات الوفيات 17 حالة، وتعافي 93 حالة.
 
وأعلنت الحكومة الفلسطينية تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 287، وقال المتحدث في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إنه من المقرر أن يعود طلاب المرحلة الثانوية إلى المدارس يوم 27 أبريل، بينما سيعود طلاب المرحلة الإعدادية إلى المدارس يوم 11 مايو.

 


فلسطين

كورونا

وفيات

اصابات

فلسطينيين

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