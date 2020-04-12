"الصحفيين العرب" يدين الحكم بالإعدام على 4 صحفيين يمنيين

وكالات

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، بشدة حكم الإعدام الذى أصدرته محكمة تابعة لميليشيا الحوثى فى العاصمة اليمنية صنعاء، على أربعة صحفيين يمنيين بتهمة التجسس والتى لا أساس لها من الصحة وعارية تمامًا عن الحقيقة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، استنكر الاتحاد، فى بيان اليوم، هذا الحكم الجائر على هؤلاء الصحفيين الأبرياء، مؤكدًا أن الصحفيين في كافة الدول العربية هم جنود الحرية والمدافعون عن حرية الرأي والتعبير، داعيًا المنظمات الصحفية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان كافة إلى إدانة هذا الحكم الجائر والعمل على تبرئة هؤلاء الصحفيين الذين لا ذنب لهم إلا أنهم يؤدون واجبهم المهني بكل أمانة وإخلاص لصالح وطنهم.

وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين، أعلنت رفضها الحكم التعسفي الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية والقاضي بإعدام أربعة صحفيين وإبقاء سته آخرين تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات بعد الاكتفاء بمدة سجنهم التي قاربت على الستة أعوام.

وقالت النقابة إن هذا الحكم الجائر الذي يأتي في وقت تطالب فيه والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة الإفراج عن الصحفيين والمعتقلين خصوصا مع مداهمة فيروس كورونا للبلد يكشف للعالم أجمع التعامل غير الإنساني والضاري الذي تعرض له الصحفيون خلال سنوات الاختطاف والتعسف دون مراعاة لحقوق الانسان ولا الالتزام القانوني والأخلاقي تجاه المختطفين.