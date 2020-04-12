اليوم السابع
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الصحة العالمية: الأيام الـ10 المقبلة بالعراق حاسمة فى السيطرة على كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 09:51 ص
الصحة العالمية: الأيام الـ10 المقبلة بالعراق حاسمة فى السيطرة على كورونا فيروس كورونا
بغداد (أ ش أ)

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اعتبر ممثل منظمة الصحة العالمية فى العراق الدكتور أدهم إسماعيل الأيام العشرة المقبلة حاسمة فى السيطرة على فيروس كورونا فى البلاد، وقال إسماعيل -وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- إن بقاء العراق فى وضع جيد بشأن السيطرة على فيروس كورونا، مرهون بالاستمرار بالالتزام بالتدابير الوقائيّة في الأيام العشرة المقبلة.

وأضاف أن تناقص الإصابات وارتفاع حالات الشفاء يشيعان الاطمئنان ويبشران بالسيطرة على الفيروس.
وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية أعلنت أمس أن مجموع الإصابات بلغ 1318 حالة ومجموع حالات الشفاء بلغ 601 ومجموع الوفيات بلغ 72 حالة.

وأعلن مصدر طبى عراقى اليوم الأحد، تسجيل إصابة ثانية لأحد الكوادر الطبية بفيروس كورونا فى مدينة الطب ببغداد، وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن المصابين يرقدان فى مركز الشفاء لتلقي العلاج اللازم.

وكان وزير صحة إقليم كردستان في العراق، سامان برزنجى، |أعلن أمس السبت، تسجيل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا، وقال برزنجى - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن أحد المصابين بفيروس كورونا في السليمانية والذي كان مصاباً بمرض قاتل فقد حياته اليوم، بعد رقوده في المستشفى لفترة، موضحا أن هذه رابع حالة وفاة لمصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان حتى الآن، وجميعها سُجلت في السليمانية.

وأضاف أن المجموع الكلي للإصابات بالفيروس في إقليم كردستان يبلغ حتى الآن 325 إصابة، بينها 145 حالة شفاء (40 منها في أربيل)، إلى جانب وجود 4 وفيات.

وفى سياق متصل قال مدير عام صحة محافظة النجف العراقية رضوان الكندى، أمس السبت، إنه تم تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المحافظة إلى 259 حالة مؤكدة .


الصحه العالميه

منظمه الصحه العالميه

فيروس كورونا

العراق

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