اليوم السابع
Ads
السبت، 11 أبريل 2020 03:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مواطن يتهم مستشفى كفر صقر بالإهمال الطبى.. ومدير المستشفى يرد.. صور

السبت، 11 أبريل 2020 02:00 ص
مواطن يتهم مستشفى كفر صقر بالإهمال الطبى.. ومدير المستشفى يرد.. صور مواطن يتهم مستشفى كفر صقر بالإهمال الطبى ومدير المستشفى يرد.
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرر إسماعيل إبراهيم الحصرى، المحامى محضرا ضد مستشفى كفر صقر المركزى، وحمل المحضر رقم 1755 لسنة 2020 إدارى مركز شرطة كفر صقر اتهمه فيه إدارة المستشفى بالإهمال الطبى الجثيم فى حالة شقيقته إسراء ابراهيم الحصرى والذى أدى إلى إنفجار الزائدة الدودية.

 

وجاء بالمحضر الذى اتهم مدير المستشفى بصفته ونوباتجى الجراحة العامة بالمستشفى ومسئول الأشعة ومسئول التحاليل وطبيب الاستقبال بعدم توفير الرعاية الطبية والصحية اللازمة لحالة شقيقته والتى تجاوزت الـ15 دقيقة منذ دخولها مبنى الاستقبال وهى فى حالة حرجة.

 

وأضاف المحضر أن قصور المستشفى لم يتوقف على هذا بل وصل لعدم سرعة التدخل الجراحى إلا بعد انفجار الزائدة الدودية وتدخل عدد من المسئولين لفتح غرفة العمليات لإجراء جراحة استئصال الزائدة الدودية التى تم انفجارها وكادت أن تسمم جسدها.

 

"اليوم السابع" التقى بالحالة وأسرتها وقال إبراهيم الحصرى، والد الحالة:  تفاجأت بمرض ابنتى فى الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 22 مارس الجارى وكانت الساعة 12 و30 دقيقة ولم أجد من يسعفنى سوى مستشفى كفر صقر المركزى بسبب تأخر الوقت والظروف الطارئة التى تمر بها البلاد.

 

وأضاف: وبالفعل وصلت المستشفى فى نفس التوقيت وتفاجأت بالموجودين بالمستشفى يرفضون دخول ابنتى رغم حالتها وبعد محادثات قام طبيب الاستقبال بإعطائها حقنة مسكنة ولكن بدأ الألم يزداد على ابنتى وحدث انتفاخ مفاجئ ببطنها وبدأت تنتاب ابنتى رعشة مع إصفرار للوجه وعرق شديد.

 

وتابع: وقتها بدأ طبيب الاستقبال يتعامل بشكل رسمى وقام بتسجيل اسم ابنتى بدفاتر المستشفى وكان وقتها الساعة 12 و55 دقيقة وكان لابد من عمل أشعة على البطن وتحليل cbc للتأكد من تضخم الزائدة الدودية ولكن للأسف لم يتم عمل شئ لها بسبب عدم تواجد المختصين بعمل الأشعة والتحاليل وكذلك الطبيب التوباتجى والذى رفض الحضور إلى المستشفى بعدما تواصلت معه عبر الهاتف وكان رده بالنص: أنا مش هاجى إلا إذا كان فيه تحاليل وأشعة للحالة.

 

واستطرد قائلا: وحاولنا مرارا وتكرارا حضور فنى الأشعة وأخصائى التحاليل وفشلت كل المحاولات واتصلت هاتفيا بمدير المستشفى وكان رده بالنص: هاخلى الاستقبال يحجزها للصبح لحين حضور طبيب الجراحة.

 

وواصل: ورغم أنفى والألم الذى تحسه ابنتى اضطريت للانتظار حتى الصباح وتم عمل الأشعة والتحاليل ولم تظهر الأشعة بالمستشفى ما يؤكد للأطباء المرض فخرجنا لعمل أشعة بإحدى مراكز الأشعة الخاصة والتى أظهرت انفجار الزائدة الدودية وترسيب المياه على الغشاء البريتونى والذى قد يؤدى إلى تسمم نجلتى وعدنا الى المستشفى والذى قام بإجراء عملية استئصال الزائدة الودية فى حوالى الثانية والنصف من ظهر الأحد.

 

وتابع أنه أثناء التجهيز للعملية داخل مستشفى كفر صقر طلبت أحد الممرضات مستلزمات طبية عبارة عن مشرط جراحة ولاصق جروح طبى و2 خرطوم طبى ووجهتنا لشرائهم من أحد موظفى المستشفى والذى تقاضى مبلغ 90 جنيها ولما طلبت منه ايصال أو فاتورة رفض فتركته مسرعا لإنقاذ ابنتى.

 

وطالب الوالد ووزيرة الصحة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ووكيل وزارة الصحة بالشرقية فتح تحقيق عاجل فى الواقعة ونزول لجان متابعة المستشفى رحمة بالمرضى وحفاظا على أرواح المواطنين.

 

من جانبه، قال الدكتور يسرى الألفى مدير مستشفى كفر صقر المركزى، إن المريضة حضرت للمستشفى فى الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل وتم توصيف حالتها اشتباه حاد بالزائدة الدودية وتلقت علاجها وفى صباح اليوم الذى دخلت فيه المستشفى تم عمل الفحوصات اللازمة وعند التأكد من وجود ضرر إذا لم يتم عمل جراحة لاستئصال الزائدة الدودية تم عمل جراحة لها سريعا وخرجت من المستشفى بصحة جيدة.

 

وأضاف الألفى لـ"اليوم السابع" أن نفس الشخص يتردد بشكل دائم على المستشفى ويتلقى العلاج المطلوب وذكر أنه منذ أسبوعين حدث معه مشكلة مع أخصائى الأطفال بالعيادة الخارجية بالمستشفى رغم أن ابنته تلقت العلاج والفحوصات اللازمة .

المريضة-بعد-اجراء-العملية
المريضة-بعد-اجراء-العملية

 

المريضة-مع-شقيقها
المريضة-مع-شقيقها

 

تقرير-يؤكد-انفجار-الزائدة
تقرير-يؤكد-انفجار-الزائدة

 

حافظة-مستدات-للمحضر
حافظة-مستدات-للمحضر

 

طلب-استكمال-المحضر
طلب-استكمال-المحضر

 


محافظه الشرقيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مستشفى كفر صقر المركزى

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مزاد الخير.. أهالى العزيزة بالدقهلية يجمعون 3 ملايين جنيه لمساعدة متضررى كورونا

مزاد الخير.. أهالى العزيزة بالدقهلية يجمعون 3 ملايين جنيه لمساعدة متضررى كورونا

2000 ميجا وات انخفاض فى الاستهلاك اليومى للكهرباء بسبب كورونا

2000 ميجا وات انخفاض فى الاستهلاك اليومى للكهرباء بسبب كورونا

التضامن تبدأ غدا صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

التضامن تبدأ غدا صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

احذر.. القانون يمنع الإعلان عن أى دواء أو خدمة صحية دون ترخيص

احذر.. القانون يمنع الإعلان عن أى دواء أو خدمة صحية دون ترخيص

الإسكان: تسليم وحدات سكن مصر الثلاثاء المقبل.. وتحدد مواعيد الاستلام

الإسكان: تسليم وحدات سكن مصر الثلاثاء المقبل.. وتحدد مواعيد الاستلام

التموين: طرح لحوم طازجة بـ85 جنيها للكيلو و63 للمجمدة بالمجمعات الاستهلاكية

التموين: طرح لحوم طازجة بـ85 جنيها للكيلو و63 للمجمدة بالمجمعات الاستهلاكية

الصحة توجه عدة نصائح للمرضى المسنين لحمايتهم من عدوى كورونا

الصحة توجه عدة نصائح للمرضى المسنين لحمايتهم من عدوى كورونا

أهالى المعتمدية يروون قصتهم مع كورونا: لسنا ووهان مصر.. ولا تتنمروا علينا

أهالى المعتمدية يروون قصتهم مع كورونا: لسنا ووهان مصر.. ولا تتنمروا علينا

أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 23

أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 23

وزير البترول يكشف تفاصيل تخفيض أسعار البنزين وأسباب ثبات سعر السولار

وزير البترول يكشف تفاصيل تخفيض أسعار البنزين وأسباب ثبات سعر السولار

10 فيديوهات لنجوم الكرة المصرية خطفت الأضواء في " تيك توك "

10 فيديوهات لنجوم الكرة المصرية خطفت الأضواء في " تيك توك "

إنفوجراف.. مليون و677 ألف مصاب بكورونا عالميا و101 ألف حالة وفاة

إنفوجراف.. مليون و677 ألف مصاب بكورونا عالميا و101 ألف حالة وفاة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة