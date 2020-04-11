مواطن يتهم مستشفى كفر صقر بالإهمال الطبى.. ومدير المستشفى يرد.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

حرر إسماعيل إبراهيم الحصرى، المحامى محضرا ضد مستشفى كفر صقر المركزى، وحمل المحضر رقم 1755 لسنة 2020 إدارى مركز شرطة كفر صقر اتهمه فيه إدارة المستشفى بالإهمال الطبى الجثيم فى حالة شقيقته إسراء ابراهيم الحصرى والذى أدى إلى إنفجار الزائدة الدودية.

وجاء بالمحضر الذى اتهم مدير المستشفى بصفته ونوباتجى الجراحة العامة بالمستشفى ومسئول الأشعة ومسئول التحاليل وطبيب الاستقبال بعدم توفير الرعاية الطبية والصحية اللازمة لحالة شقيقته والتى تجاوزت الـ15 دقيقة منذ دخولها مبنى الاستقبال وهى فى حالة حرجة.

وأضاف المحضر أن قصور المستشفى لم يتوقف على هذا بل وصل لعدم سرعة التدخل الجراحى إلا بعد انفجار الزائدة الدودية وتدخل عدد من المسئولين لفتح غرفة العمليات لإجراء جراحة استئصال الزائدة الدودية التى تم انفجارها وكادت أن تسمم جسدها.

"اليوم السابع" التقى بالحالة وأسرتها وقال إبراهيم الحصرى، والد الحالة: تفاجأت بمرض ابنتى فى الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 22 مارس الجارى وكانت الساعة 12 و30 دقيقة ولم أجد من يسعفنى سوى مستشفى كفر صقر المركزى بسبب تأخر الوقت والظروف الطارئة التى تمر بها البلاد.

وأضاف: وبالفعل وصلت المستشفى فى نفس التوقيت وتفاجأت بالموجودين بالمستشفى يرفضون دخول ابنتى رغم حالتها وبعد محادثات قام طبيب الاستقبال بإعطائها حقنة مسكنة ولكن بدأ الألم يزداد على ابنتى وحدث انتفاخ مفاجئ ببطنها وبدأت تنتاب ابنتى رعشة مع إصفرار للوجه وعرق شديد.

وتابع: وقتها بدأ طبيب الاستقبال يتعامل بشكل رسمى وقام بتسجيل اسم ابنتى بدفاتر المستشفى وكان وقتها الساعة 12 و55 دقيقة وكان لابد من عمل أشعة على البطن وتحليل cbc للتأكد من تضخم الزائدة الدودية ولكن للأسف لم يتم عمل شئ لها بسبب عدم تواجد المختصين بعمل الأشعة والتحاليل وكذلك الطبيب التوباتجى والذى رفض الحضور إلى المستشفى بعدما تواصلت معه عبر الهاتف وكان رده بالنص: أنا مش هاجى إلا إذا كان فيه تحاليل وأشعة للحالة.

واستطرد قائلا: وحاولنا مرارا وتكرارا حضور فنى الأشعة وأخصائى التحاليل وفشلت كل المحاولات واتصلت هاتفيا بمدير المستشفى وكان رده بالنص: هاخلى الاستقبال يحجزها للصبح لحين حضور طبيب الجراحة.

وواصل: ورغم أنفى والألم الذى تحسه ابنتى اضطريت للانتظار حتى الصباح وتم عمل الأشعة والتحاليل ولم تظهر الأشعة بالمستشفى ما يؤكد للأطباء المرض فخرجنا لعمل أشعة بإحدى مراكز الأشعة الخاصة والتى أظهرت انفجار الزائدة الدودية وترسيب المياه على الغشاء البريتونى والذى قد يؤدى إلى تسمم نجلتى وعدنا الى المستشفى والذى قام بإجراء عملية استئصال الزائدة الودية فى حوالى الثانية والنصف من ظهر الأحد.

وتابع أنه أثناء التجهيز للعملية داخل مستشفى كفر صقر طلبت أحد الممرضات مستلزمات طبية عبارة عن مشرط جراحة ولاصق جروح طبى و2 خرطوم طبى ووجهتنا لشرائهم من أحد موظفى المستشفى والذى تقاضى مبلغ 90 جنيها ولما طلبت منه ايصال أو فاتورة رفض فتركته مسرعا لإنقاذ ابنتى.

وطالب الوالد ووزيرة الصحة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ووكيل وزارة الصحة بالشرقية فتح تحقيق عاجل فى الواقعة ونزول لجان متابعة المستشفى رحمة بالمرضى وحفاظا على أرواح المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور يسرى الألفى مدير مستشفى كفر صقر المركزى، إن المريضة حضرت للمستشفى فى الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل وتم توصيف حالتها اشتباه حاد بالزائدة الدودية وتلقت علاجها وفى صباح اليوم الذى دخلت فيه المستشفى تم عمل الفحوصات اللازمة وعند التأكد من وجود ضرر إذا لم يتم عمل جراحة لاستئصال الزائدة الدودية تم عمل جراحة لها سريعا وخرجت من المستشفى بصحة جيدة.

وأضاف الألفى لـ"اليوم السابع" أن نفس الشخص يتردد بشكل دائم على المستشفى ويتلقى العلاج المطلوب وذكر أنه منذ أسبوعين حدث معه مشكلة مع أخصائى الأطفال بالعيادة الخارجية بالمستشفى رغم أن ابنته تلقت العلاج والفحوصات اللازمة .



المريضة-بعد-اجراء-العملية



المريضة-مع-شقيقها



تقرير-يؤكد-انفجار-الزائدة



حافظة-مستدات-للمحضر