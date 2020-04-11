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كمامات نحاسية.. تعرف على أحدث طرق تشيلى للوقاية من كورونا.. فيديو وصور

السبت، 11 أبريل 2020 11:57 ص
كمامات نحاسية.. تعرف على أحدث طرق تشيلى للوقاية من كورونا.. فيديو وصور تشيلى تصنع كمامات نحاسية للوقاية من كورونا
كتب محمد رضا

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تُراهن تشيلى أكبر منتج للنحاس فى العالم، على الخصائص المطهرة لهذا المعدن، التى تقضى على البكتيريا والفيروسات والفطريات بشكل فعال، للتعامل مع النقص العالمى فى الأقنعة الناتج عن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

 

وطورت شركتان تشيليتان نماذج من الأقنعة تمت إضافة جزيئات نانوية نحاسية إليها، وتفيد دراسات نشرتها مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن"، وجامعات كاليفورنيا ولوس أنجليس وبرينستون، أنه يمكن لفيروس كورونا المستجد البقاء بين يومين وثلاثة أيام على البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ، وما لا يقل عن 24 ساعة على الورق المقوى أو الكرتون إلا أنه يختفى خلال أربع ساعات على الأسطح النحاسية.

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ودخلت شركة "كوبر 3 دى" مجال الأقنعة القابلة لإعادة الاستخدام وصنعت أقنعة من البوليمر حقنت فيه جسيمات نانوية نحاسية، وتحتوى هذه الأقنعة على نظام منقّى يمكن نزعه، ويمكن تصنيعه باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد، كما يمكن استبداله، وذلك وفقًا لما نقله موقع "euronews".

 

 

ومن جهته، قال دانيال مارتينيز، أحد المبادرين فى المشروع والذى يبحث عن تمويل لتصنيع هذه الأقنعة على نطاق واسع بسعر بيع متوسط يبلغ 25 دولارا لكل منها، إن الجسيمات النانوية النحاسية تدمر الحمض النووى للفيروس أو البكتيريا فى عملية سريعة وفعالة للغاية.

 

كما تقوم شركة تشيلية أخرى وهى "ذى كوبر كومبانى" المتخصصة فى المنسوجات بتصنيع الأقنعة باستخدام أقمشة مزخرفة بجزيئات نانوية من النحاس، وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة لوز بريسينيو لوكالة فرانس برس، "نُنتج ما بين 15 ألفا و20 ألف قناع من القماش مع جزيئات نانوية نحاسية أسبوعيا وقد بعناها كلها".

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وأوضحت بريسينيو - التى تبيع منتجاتها فى تشيلى لشركات التعدين والاتصالات مقابل 10 دولارات للقطعة الوحدة - إن هذه الأقنعة القابلة للغسل وإعادة الاستخدام وهى مماثلة للاقنعة الجراحية، مصنوعة من الأسلاك النحاسية المعتمدة.

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