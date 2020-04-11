اليوم السابع
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السبت، 11 أبريل 2020 12:55 م
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شينزو آبى يدعو اليابانيين إلى تجنب أماكن السهر لاحتواء كورونا

السبت، 11 أبريل 2020 12:18 م
شينزو آبى يدعو اليابانيين إلى تجنب أماكن السهر لاحتواء كورونا شينزو آبى
رويترز

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أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن رئيس الوزراء شينزو آبى دعا اليوم السبت المواطنين فى جميع أنحاء اليابان إلى تجنب الذهاب إلى أماكن السهر كالحانات والمطاعم، وذلك فى تشديد لإرشادات التباعد الاجتماعى الرامية إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا، وجاءت دعوة المواطنين للبقاء فى منازلهم فى المساء بعد أيام من إعلان حالة الطوارئ فى طوكيو وست مناطق أخرى.

 

ويشدد آبى التعليمات تدريجيا فى مسعى للحد من أثر الوباء على اقتصاد بلاده وهو ما عرضه لانتقادات بالتباطؤ الشديد فى اتخاذ الإجراءات اللازمة والمجازفة بانتشار الفيروس خارج نطاق السيطرة.

 

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن طوكيو، بؤرة تفشى فيروس كورونا فى اليابان حاليا، سجلت ما يزيد على 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت متجاوزة العدد القياسى المسجل أمس الجمعة وهو 189 إصابة.

 

 


شينزو آبى

اليابان

كورونا

فيروس كورونا

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