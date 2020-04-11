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خدمات صحية وتثقيفية ضمن العيادة المتنقلة بمنشية نيازى بالمنيا

السبت، 11 أبريل 2020 05:18 م
خدمات صحية وتثقيفية ضمن العيادة المتنقلة بمنشية نيازى بالمنيا القافلة الطبية بالقرية
المنيا – حسن عبد الغفار

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تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحجر الصحى المنزلى لعدد 4 منازل بقرية منشية نيارى التابعة لقرية برطباط بمركز مغاغه ، وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزاره الصحة ، أن العيادة المتنقلة بدأت أعمالها بالقرية، وتم عمل تثقيف صحى بواسطة الرائدة الريفية والمراقب الصحي ، كما تم التنسيق مع إدارة المتوطنة لتنفيذ أعمال التطهير لمنازل الحالات المؤكدة ومخالطينهم ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز مغاغه.

وأضاف أن الفريق الوقائى بالإدارة الصحية يواصل المتابعة اليومية للمخالطين ، والتأكد من إجراءات العزل المنزلى وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى تحسبا لظهور اعراض الاصابة عليهم .

وأكد دكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا ، أنه تم الدفع بسيارة اسعاف مجهزه للتمركز بالوحدة الصحية لبرطباط لخدمة أهالى منشية نيازى ولتقليل زمن الاستجابة للحالات الطارئة داخل القرية .

من جانبه ناشد اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا ، جميع المواطنين بالقرية بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتى الانتهاء من فترة الحجر الصحى بالقرية، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

 


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