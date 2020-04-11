وحسب الوثيقة.. سيقوم بومبيو بوضع خطة لفرض عقوبات على التأشيرات خلال 7 أيام إذا قررت وزارة الأمن الداخلي أن البلد الذي لا يقبل العائدين يؤخر أو يعرقل العمليات اللازمة لمواجهة الجائحة المستمرة.

كانت الإدارة الأمريكية قد طبقت قواعد جديدة للحدود في 21 مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، وبموجب هذه القواعد يمكن للمسؤولين الأمريكيين أن يبعدوا بسرعة الأشخاص دون إجراءات الهجرة المعتادة.