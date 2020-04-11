كتب آسر أحمد

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صحيفة "نيويورك تايمز" وصحيفة "واشنطن بوست" و"أمازون"، في عدة تغريدات جديدة عبر حسابه بموقع تويتر.

وأكد الرئيس الأمريكي على ضرورة تحري الدقة في الاخبار المتداولة من قبل تلك الصحف، قائلاً: "عندما تكتب صحيفة نيويورك تايمز أو واشنطن بوست أو أمازون، خبر او قصة بدون نسبها لشخص محدد بالاسم، لا تصدقهم، بمعظم المصادر الغير مسماه هي مصادر غير موجودة، أنهم قائمون على التأليف والتشهير".

وأضاف ترامب: "هل يلاحظ أي شخص أن عدد الاقتباسات والأخبار والقصص التي يتم تقديمها حالياً ومنسوبه لشخص هي قليلة ونادرة جداً، المصادر المجهولة تكون دائماً أخبار وهمية".

وفى تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي، قال، إن بلاده قد تفرض عقوبات على التأشيرات للدول التى ترفض قبول المبعدين من الولايات المتحدة، وأشار ترامب - في مذكرة لوزير خارجيته مايك بومبيو، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، إلى جائحة فيروس كورونا المستمرة وضرورة ضمان إعادة الأجانب الذين يخرقون قوانين الولايات المتحدة إلى أوطانهم.