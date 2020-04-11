واشنطن (أ ش أ)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن بلاده قد تفرض عقوبات على التأشيرات للدول التى ترفض قبول المبعدين من الولايات المتحدة، وأشار ترامب - في مذكرة لوزير خارجيته مايك بومبيو، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، إلى جائحة فيروس كورونا المستمرة وضرورة ضمان إعادة الأجانب الذين يخرقون قوانين الولايات المتحدة إلى أوطانهم.

وحسب الوثيقة.. سيقوم بومبيو بوضع خطة لفرض عقوبات على التأشيرات خلال 7 أيام إذا قررت وزارة الأمن الداخلي أن البلد الذي لا يقبل العائدين يؤخر أو يعرقل العمليات اللازمة لمواجهة الجائحة المستمرة. كانت الإدارة الأمريكية قد طبقت قواعد جديدة للحدود في 21 مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، وبموجب هذه القواعد يمكن للمسؤولين الأمريكيين أن يبعدوا بسرعة الأشخاص دون إجراءات الهجرة المعتادة.

وكان مسئولون في هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة، قالوا إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفّذت نحو 10 آلاف عملية ترحيل سريعة أو "طرد" للمهاجرين غير الشرعيين منذ 21 مارس الماضي، مستغلة التدابير الطارئة لحماية الصحة العامة في مواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، والتي منحت الهيئة الأمريكية سلطة واسعة النطاق تتجاوز قوانين الهجرة.

ونقلت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية - في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني،أمس الجمعة - عن مسئولي هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، قولهم إن هذه الإجراءات سمحت للهيئة بترحيل سريع لجميع المهاجرين غير الشرعيين تقريبا وإعادتهم إلى الحدود الأمريكية-المكسيكية.

وأضاف المسئولون أن هذه الإجراءات أدت إلى تقليص عدد المحتجزين فى المراكز الحدودية، حيث تخشى السلطات إمكانية انتشار فيروس "كورونا".. وأصبح عدد المحتجزين لدى هيئة الجمارك أقل من 100 شخص، بعد أن كانوا حوالي 20 ألفا في مثل هذا الوقت من العام الماضي خلال أزمة الحدود مع المكسيك.



وفي السياق ذاته، قال القائم بأعمال مفوض هيئة الجمارك مارك مورجان، إنه منذ تطبيق إجراءات الطرد السريعة، تراجعت معدلات الهجرة إلى أدنى مستوياتها منذ عقود وتقلصت عمليات عبور الحدود غير القانونية بنسبة 56%.. وأقر مورجان أيضا بأن الولايات المتحدة أغلقت حدودها أمام طالبي اللجوء الفارين من الاضطهاد، بما في ذلك الذين حاولوا الدخول بشكل قانوني للموانئ الأمريكية.