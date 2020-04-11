اليوم السابع
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الجالية اليونانية بمصر تتبرع بـ200 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر لمكافحة كورونا

السبت، 11 أبريل 2020 10:50 ص
الجالية اليونانية بمصر تتبرع بـ200 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر لمكافحة كورونا السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب

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تلقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رغبة الجالية اليونانية فى مصر للمشاركة فى جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تبرعت الجالية لحساب صندوق "تحيا مصر" بمبلغ 200 ألف جنيه، باسم البطريركية اليونانية الأرثوذكسية بالإسكندرية وسائر أفريقيا.

ومن جانبها، قدمت السفيرة نبيلة مكرم الشكر للجالية اليونانية وتقديرها استجابتهم لدعوتها بدعم صندوق "تحيا مصر" فى تلك المرحلة التى تواجه فيها مصر خطر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

كما أشادت وزيرة الهجرة بالروابط التاريخية والإرث الثقافى المشترك بين الشعبين المصرى واليوناني، وأكدت أن مصر هى الوطن الثانى للجالية اليونانية، وهو ما تعمل عليه وزارة الهجرة من تعزيز دور الجاليات، مشيرة فى ذها الصدد إلى مبادرة "إحياء الجذور" التى أطلقتها الوزارة فى أبريل 2018 وكانت الأولى من نوعها على مستوى العالم للاحتفاء بالجاليتين اليونانية والقبرصية التى كانت تعيش على أرض مصر فى الماضي.

من جانبها، ثمنت البطريركية اليونانية بالإسكندرية جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وكذلك جهود الحكومة المصرية والشعب المصرى فى مواجهة تفشى هذا الوباء العالمي

وأضافت البطريركية أن التبرع بمبلغ مئتى ألف جنيه لصندوق تحيا مصر المخصص لمواجهة الكوارث والأزمات، المتمثلة الآن فى انتشار فيروس كورونا، جاء لمساندة جهود الدولة المصرية فى محاربة هذا الوباء، بما يتضمن ذلك رعاية المرضى، وشراء معدات طبية ومستلزمات تمريض وأدوات تطهير وتعقيم.

كما صرحت الجالية اليونانية بأن هذا التبرع إنما هو تظاهرة فى حب مصر والشعب المصري، وإيمانًا بقدرة المصريين على تجاوز كافة الصعاب والتحديات، مشيدين بالدور الإنسانى العظيم الذى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه عدة دول، وتحديدا إيطاليا، بإرسال مساعدات ومستلزمات طبية مختلفة

هذا وجددت وزيرة الهجرة دعوتها لكافة المصريين بالخارج للمشاركة فى دعم الأسر المصرية غير القادرة وكذلك العمالة غير المنتظمة، التى تضررت نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد فى مختلف دول العالم، من خلال حساب صندوق «تحيا مصر» المخصص لمواجهة الأزمات والكوارث رقم«037037» للحساب فى كافة البنوك المصرية وعلى الموقع الرسمى للصندوق: https://tahyamisrfund.org/participate/bankintegration/

 


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