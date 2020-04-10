اليوم السابع
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الجمعة، 10 أبريل 2020 12:44 م
خالد صلاح
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موسكو ودمشق تحذران من خطر تفشى كورونا بين نازحى مخيمى الركبان والهول

الجمعة، 10 أبريل 2020 12:26 م
موسكو ودمشق تحذران من خطر تفشى كورونا بين نازحى مخيمى الركبان والهول مخيم نازحين - أرشيفية
أ ش أ

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حذرت موسكو ودمشق، من أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تراقب الوضع الوبائى بسبب فيروس " كورونا" فى مخيمى الركبان والهول للنازحين السوريين ، وذكر مركزا التنسيق الروسى والسورى لشؤون عودة اللاجئين فى بيان مشترك، اليوم الجمعة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ، أن المنطقة الخاضعة لسيطرة القوات الأمريكية فى سوريا لا تشهد أى إجراءات مراقبة على الوضع الوبائى على الإطلاق .
 
وأوضح، أن مخيمى الركبان والهول للنازحين يفتقران إلى الأدوية والأطباء المؤهلين ولا تعمل فيهما مراكز الرعاية الطبية .
 
وأضاف، أن" الجانبين الروسى والسورى دعيا غير مرة إلى الإجلاء السريع لجميع الراغبين فى مغادرة مخيم الركبان إلى أراضى السيطرة الحكومية، حيث تمت تهيئة كافة الظروف لاستقبالهم ويجرى حاليا اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة انتشار العدوى". 
 
وتابع البيان، " على الرغم من إجراءات مكافحة كورونا، التى تتخذها دمشق والتى أقرت الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الصحية الدولية بفعاليتها، تواصل الولايات المتحدة بوقاحة استغلال أزمة كورونا العالمية لتشويه سمعة القيادة السورية وتقود حملة إعلامية للتشكيك فى قدرتها على التصدى بشكل فعال لانتشار كورونا فى البلاد، بالإضافة إلى تحميل دمشق المسؤولية عن تفاقم الوضع الوبائى فى مخيمى الركبان والهول". 
 
وختم البيان الروسى السورى المشترك، بالقول " إن الوجود غير الشرعى للولايات المتحدة وحلفائها فى الأراضى السورية يمثل اليوم العقبة الرئيسية، التى تحول دون ضمان السلامة الصحية للمواطنين السوريين، الذين يعيشون فى المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة الشرعية".
 

روسيا

سوريا

موسكو

دمشق

كورونا

فيروس كورونا

أمريكا

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