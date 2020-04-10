اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 أبريل 2020 09:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية

الجمعة، 10 أبريل 2020 08:25 ص
كوريا الجنوبية: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تسجيل 27 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد حتى فجر اليوم /الجمعة/ إلى 10 آلاف و450 حالة، وسط استمرار زيادة الإصابات بين الوافدين وفي العاصمة وضواحيها.
 
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه من بين الإصابات الجديدة، جاءت 15 حالة في سول وضواحيها، فيما لم تسجل أي إصابات جديدة في دايجو، بؤرة تفشي كورونا في كوريا الجنوبية، وذلك بعد 52 يوما من اكتشاف أول حالة إصابة بها.. وبلغ عدد الوفيات من الفيروس حتى الأن 208، بزيادة 4 حالات وفاة عن اليوم السابق.
 
وشكلت نسبة النساء 59.81% من إجمالي حالات الإصابة وهى 6250 حالة، مقابل 40.19% نسبة للرجال لـ4200 حالة.. وحسب الفئة العمرية، جاء عدد الإصابات في العشرينات من العمر بنسبة 27.28% (2851 حالة) في صدارة القائمة، وتلاهم الأشخاص في الخمسينات بنسبة 18.37% (1920 حالات) والأربعينات بنسبة 13.36% (1396 حالة) والستينات بنسبة 12.63% (1320 حالات).
 

كوريا الجنوبية

فيروس كورونا

كورونا المستجد

كوفيد19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

معمرون يتعافون من كورونا والأمور تتعقد في سيول.. شفاء أكبر عجوز في هولندا من الفيروس.. وآخرون يصابون بـ كورونا مجددا في كوريا الجنوبية.. والسلطات تفحص عينات من الفيروس

الخميس، 09 أبريل 2020 10:18 م

74 متعافيا من كورونا يصابون بالفيروس مجددا في كوريا الجنوبية

الخميس، 09 أبريل 2020 12:15 م

39 إصابة جديدة بكورونا فى كوريا الجنوبية.. وارتفاع العدد لـ10 آلاف و423 حالة

الخميس، 09 أبريل 2020 08:33 ص

مصادر: السفير الأمريكى لدى كوريا الجنوبية يناقش خططا للاستقالة

الخميس، 09 أبريل 2020 07:23 ص

كوريا الجنوبية تستضيف غدا 400 مسئول صحى وخبير طبى من 13 دولة

الأربعاء، 08 أبريل 2020 04:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماهو ترتيب محمد صلاح بين هدافي العرب التاريخيين في دوريات بيج 5 ؟

ماهو ترتيب محمد صلاح بين هدافي العرب التاريخيين في دوريات بيج 5 ؟

جاله تسمم من كتر الكلور.. إنفوجراف لخطوات حماية طفلك

جاله تسمم من كتر الكلور.. إنفوجراف لخطوات حماية طفلك

اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن 5 أحياء بالجيزة 8 ساعات

اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن 5 أحياء بالجيزة 8 ساعات

6 إجراءات لوزارة الصحة للحد من عدوى كورونا بين الفرق الطبية

6 إجراءات لوزارة الصحة للحد من عدوى كورونا بين الفرق الطبية

انتهاء اليوم السادس عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم السادس عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

الأوقاف: لجنة خاصة تتابع غلق المساجد وعدم الصلاة داخلها أو فى محيطها

الأوقاف: لجنة خاصة تتابع غلق المساجد وعدم الصلاة داخلها أو فى محيطها

5 ضوابط وشروط لمنح موظف الحكومة إجازة بدون أجر وفقا للقانون

5 ضوابط وشروط لمنح موظف الحكومة إجازة بدون أجر وفقا للقانون

حبس وغرامة عقوبة اختراق بريد إلكترونى أو مواقع خاصة بـ"جرائم الانترنت"

حبس وغرامة عقوبة اختراق بريد إلكترونى أو مواقع خاصة بـ"جرائم الانترنت"

لأول مرة.. الصين تحظر أكل القطط والكلاب بعد انتشار وباء كورونا عالميا

لأول مرة.. الصين تحظر أكل القطط والكلاب بعد انتشار وباء كورونا عالميا

شاهد.. الحضرى يرقص على "جيت على البايظ" بعد تصريحات مانويل جوزيه

شاهد.. الحضرى يرقص على "جيت على البايظ" بعد تصريحات مانويل جوزيه

زيادات جديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر.. اعرف التفاصيل

زيادات جديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر.. اعرف التفاصيل

1783 حالة وفاة فى الولايات المتحدة خلال 24 ساعة بسبب كورونا

1783 حالة وفاة فى الولايات المتحدة خلال 24 ساعة بسبب كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة