فيديو.. حملات تطهير لقرية البنوان بالمحلة وقوافل تموينية لقريتى الهياتم وميت بدر

شهدت قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، استمرار أعمال التطهير ضمن الحملة المكبرة التى تشهدها المدينة لتطهير المدينة و54 قرية و345 عزبة، للحد من انتشار فيروس كورونا، تحت إشراف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، والحمايه المدنية .

وقامت الحملة بتطهير قرى شبرا نبات وسنبارة ومنشأة طنبارة، حيث استخدمت سياراتين تتبع الطب البيطرى وسياراتين فنطاس تتبع جهاز المدينة، باستخدام الكلور فى التطهير، وجرارت الوحدة المحلية .

يأتى ذلك فى إطار أكبر مبادرة أطلقها الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، لتطهير مدينة المحلة و54 قرية و345عزبة بمركز المحلة بالكامل ، للحد من انتشار فيروس كورونا، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتعاون من مجلس مدينة المحلة وإدارة الطب البيطرى والإدارة الصحية والإدارة الزراعية، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحى والمجتمع المدنى وعدد من شباب المحلة، إطار المشاركة المجتمعية لمساندة الدولة لمواجهة انتشار وباء كورونا، بالاستعانة بـ250 طن من الكلور والمطهرات وتستمر لمدة 15 يوما.

كما أطلق مجلس مدينة المحلة الكبرى، حملة مكبرة لتطهير قرية البنوان مركز المحلة، عقب الاشتباه في حالة إصابة بفيروس كورونا لسيدة خالطت نجلتها وزوجها العائدين من إنجلترا، وتم نقلها للعزل الصحي بمستشفى كفر الزيات العام.

وتم تشكيل حملة مكبرة تحت إشراف اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، لتطهير القرية، قادها محمد صلاح وعبد المجيد كامل نائبا رئيس المدينة، بالاشتراك مع الطب البيطري والصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وتم الدفع بعدد من سيارات بفناطيس محملة بالكلور والمطهرات، وتم تطهير جميع شوارع القرية بالكامل وخاصة المنطقة التي يقع فيها منزل الحالة، وتطهير المحلات والمنازل