ضبط ترزى فى بورسعيد لطرحه كمامات فى الأسواق غير مطابقة للقياسات الطبية

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت حملة تموينية مكبرة على المحلات والأسواق لإحكام السيطرة بعض التجار الجشعين وحماية المستهلك من السلع المغشوشة.

وأسفرت الحملة التى قادها مجدى الخضر وكيل المديرية والمقدم حسام رمضان رئيس قسم شرطة التموين ومحمد النجدى مدير عام الرقابة التموينية وخالد فهمى رئيس الرقابة التموينية وإبراهيم الدهرى ومحمد عوض وإبراهيم الدهرى وحمد السعدنى من كبار مفتشى الرقابة التموينية عن ضبط صاحب محل ترزى بحوزته 1200 كمامة للوقاية من فيروس كورونا تمهيدها لطرحها بالأسواق دون تصريح من وزارة الصحة والجهات المعنية فضلا إنها غير مطابقة للمواصفات القياسية الطبية مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية و التحفظ على الكمية المضبوطة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق آخر شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة ناصر ثابت حملة تموينية مكثفة على الصيدليات بأحياء بورسعيد للوقوف على مدى ارتفاع السلع من عدمه وتحرير محاضر للمخالفين وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأسفرت الحملة التى قادها مجدى الخضر وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع المقدم حسام رمضان رئيس قسم شرطة مباحث التموين وخالد فهمى رئيس الرقابة التموينية وإبراهيم الدهرى ومحمد عوض وهشام السعيد كبير مفتشى الرقابة التموينية من ضبط 1500 زجاجة كحول أبيض وأدوية مستوردة محظورة و20 ألف قفاز طبى و2320 كمامة وغيرها من المستلزمات الطبية.

وقال مجدى الخضر لــ اليوم السابع أن الحملة حررت و21 محضرا لصيدليات مخالفة مابين زيادة أسعار وحيازة منتجات بدون مستندات دالة على مصدرها فضلا عن مخالفة امتناع عن بيع.

وعلى الفور تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفى سياق آخر واصلت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى ببورسعيد حملاتها المكثفة لتطبيق الإجراءات الوقائية على طوابير شراء الخبز أمام منافذ البيع وداخل الأسواق الرئيسية، إلى جانب غلق المحال المخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

وقامت الحملة بالمرور الميدانى على عدد من المخابز الواقعة داخل نطاق الحى والسوق الرئيسى بمنطقة السلام الجديد بالمرور الميدانى على عدد من المخابز الواقعة داخل نطاق الحى والسوق الرئيسى بمنطقه السلام الجديد بتوعية المواطنين بضرورة ترك مسافة بين الفرد والآخر فى الطابور كإجراء احترازى لتجنب الإصابة بالعدوى.

كما تم التنبيه على أصحاب المخابز بتنظيم وقوف المواطنين أمام المخابز وفقا لهذا الإجراء والزامهم بذلك ومن يمتنع يتم غلق المخبز ووقف بيع الخبز، فضلا التنبيه على المواطنين داخل الأسواق بعدم التزاحم أثناء الشراء والحرص على تباعد المسافات بينهم لتجنب الإصابة بالعدوى، كما تم غلق وتغريم عدد من المحال غير الملتزمه بقرار الغلق وتوقيع غرامات.



