اليوم السابع
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لدعمهم خلال أزمة كورونا..

صور.. سويسرى يعيش بالأقصر يوزع أكياس سلع غذائية على 60 أسرة

الجمعة، 10 أبريل 2020 10:52 ص
صور.. سويسرى يعيش بالأقصر يوزع أكياس سلع غذائية على 60 أسرة سويسرى يعيش بالأقصر يشارك المصريين ويوزع أكياس سلع غذائية
الأقصر – أحمد مرعى

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فى مشهد مميز من أحد الأجانب المقيمين بمصر وهو السويسرى "دانييل بيك" والذى قام بتغيير إسمه إلى "ريان" عقب إشهار إسلامه بالأزهر الشريف العام الماضى بمشيخة الأزهر بالعاصمة، حيث قام الشاب السويسرى الذى يعيش فى مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر بتجهيز كميات من شنط المواد الغذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر فقراً والعمالة الغير منتظمة من أبناء البر الغربى لدعمهم فى تلك الظروف خلال مواجهة الدولة لأزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويقول السويسرى رايان بيك المقيم بغرب الأقصر، أنه قرر أن يشارك المصريين فى أوقات الفرحة والسعادة وأوقات المحنوالازمات، وقال أنه أصر على المشاركة فى التعبير عن حبه لأهل الأقصر بالقيام بنفسه مستعيناً بصديقه أحمد القاضي، فى إعداد الأكياس ووضع داخلها كميات من المواد الغذائية:- "شاي وسكر وأرز ومكرونة وثمن وبقوليات وعسل"، وإعداد قائمة بالمتضررين لتوزيعها عليهم وهم المتضريين من الحركة السياحية وتوقفها مؤخراً، والأسر الأكثر فقراً بمدينة القرنة وتم توزيع 60 كيس مواد غذائية ويجرى مواصلة تعبئة الأكياس لتوزيعها على جميع المحتاجين فى المدينة لدعمهم لحين إنتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

كانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أعمال توزيع 500 شنطة مواد وسلع غذائية فى قرى ونجوع مدينة إسنا، وذلك بدعم من إحد سيدات الأعمال بالمدينة وتدعى أمل محمد السايح، والتى قررت التبرع بتلك المواد الغذائية كدعم من منظمات المجتمع المدنى إلى المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك مع تطبيق حظر التجول مؤخراً من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، واحتياج عدد كبير من الأسر الفقيرة للدعم بصورة كبيرة لمقاومة الظروف فى تلك الأزمة، حيث قالت أمل محمد السايح وشهرتها "أم عبد الله" ممثلة عن المجتمع المدنى بمدينة إسنا، أنها قررت الدعم والمساهمة فى خدمة الفقراء والأسر الأكثر إحتياجاً وذلك عبر التشارك بين شباب وفتيات وسيدات المدينة، فى تجهيز وتجميع 500 كيس يحتوي على مواد غذائية في عدد من القرى والنجوع والحواجر والعزب بمركز إسنا، وذلك مشاركة منها في مساعده الفئات المتضررة من الوضع الحالي من إنتشار فيروس كورونا.

1 سويسري يتبرع للمواطنين بالاقصر لدعم الفقراء
 سويسري يتبرع للمواطنين بالاقصر لدعم الفقراء

 

أكياس المواد الغذائية تبرع من سويسري للمواطنين بالاقصر
أكياس المواد الغذائية تبرع من سويسري للمواطنين بالاقصر

 

أكياس مواد غذائية تبرع من أجنبى مقيم بالأقصر
أكياس مواد غذائية تبرع من أجنبى مقيم بالأقصر

 

السويسري ريان بيك يتبرع لدعم الفقراء بالاقصر
السويسري ريان بيك يتبرع لدعم الفقراء بالاقصر

 

سويسرى مقيم بالأقصر يشارك المصريين بالدعم خلال أزمة كورونا و
سويسرى مقيم بالأقصر يشارك المصريين بالدعم خلال أزمة كورونا و

 


الاقصر

سويسرى يتبرع للمواطنين بالاقصر

اخبار الاقصر

اكياس مواد غذائية للاهالى

مدينة القرنة

تبرع سويسري للمتضررين بالاقصر

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