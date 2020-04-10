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صور.. القومي للمرأة بالشرقية يواصل حملاته في قرى فاقوس لمواجهة كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 10:46 ص
صور.. القومي للمرأة بالشرقية يواصل حملاته في قرى فاقوس لمواجهة كورونا حملات القومى للمرأة بقرى فاقوس لمواجهة كورونا
الشرقية – فتحية الديب

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يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع الشرقية، حملات التوعية بعدد من قرى المحافظة، لتوعية السيدات بطرق انتقال فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، وشارك في الحملات  عضوات الفرع وعدد من الرائدات الريفيات بالقرى، وتم التواصل مع أكبر عدد من السيدات بالقرى، وتوعيتهم بضرورة القيام بأعمال النظافة والتعقيم بصفة مستمرة.

ومن القرى التي قام المجلس بالتجول بداخلها، قريتا ميت حمل وأولاد سيف مركز بلبيس، وقرية شنيط الحرابوة بكفر صقر، وقرية البكارشة مركز صان الحجر، وبمدينة مشتول السوق، لتوعية السيدات بطرق انتقال فيروس كورونا، وكيفية الوقاية منه والسلوكيات الصحيحة الواجب اتباعها، وضرورة تجنب الاختلاط والبقاء بالمنزل وتوعيتهم بدور الدولة وما قامت به من إجراءات لحماية المواطنين والرد على الشائعات.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن عن تدعيم الأكمنة الأمنية الثابتة والمتواجدة على مداخل ومخارج المحافظة والأخرى الفاصلة بين محافظه الشرقية والمحافظات الأخرى بفرق طبية وقائية، يتكون كل فريق من مراقب صحي ومتطوعين مدربين من جمعية الهلال الأحمر مزودين بالمهمات الوقائية لتوقيع الكشف الطبي علي الوافدين للمحافظة

يذكر أن  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات .

وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 8 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ،مد تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى، وإستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام.

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