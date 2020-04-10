تسجيل 450 إصابة بكورونا بين عاملين ونزلاء بسجن فى شيكاغو الأمريكية

رويترز

قال مسؤولون فى قطاع السجون فى مقاطعة كوك يوم الخميس إن الفحوصات أظهرت إصابة نحو 450 نزيلا وموظفا بفيروس كورونا فى أكبر سجن فى شيكاغو فى واحدة من أكبر حوادث تفشى المرض التنفسى فى مكان واحد حتى الآن منذ أن بدأت الجائحة.

وتمثل الزيادة الكبيرة فى الإصابات فى سجن مقاطعة كوك أكبر تفش لمرض كوفيد-19 فى السجون فى المدن الكبرى فى الولايات المتحدة حيث يعيش النزلاء غالبا فى أجنحة متقاربة.

واكتسب الوضع اهتماما كبيرا فى وقت سابق هذا الأسبوع عندما رفع سجناء لافتات طلبوا فيها المساعدة عند نوافذ زنازينهم المطلة على شارع عام.

وقال مكتب شرطة مقاطعة كوك فى بيان مكتوب يوم الخميس "أفراد الشرطة والطواقم الطبية فى المقاطعة يعملون على مدار الساعة لمكافحة جائحة فيروس كورونا العالمية غير المسبوقة".

وتشمل هذه الإجراءات إعداد "حجر صحى ومنشأة رعاية" للسجناء تتسع لنحو 500 سرير، ونقل أكبر عدد ممكن من النزلاء من الزنازين التى تضم سجينين إلى زنازين فردية والبدء فى إجراء اختبارات الفيروس فى السجن.

وتوفى أكثر من 16600 شخص فى أنحاء الولايات المتحدة جراء إصابتهم بكوفيد-19 وتم تأكيد إصابة 463 ألف شخص رغم أوامر البقاء فى المنزل غير المسبوقة فى غالبية الولايات.